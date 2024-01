Valica, convocata il 6 febbraio 2024 l'assemblea degli azionisti

Convocata l'assemblea degli azionisti di Valica

L’Assemblea straordinaria degli azionisti della società Valica S.p.A. è convocata, in unica convocazione, presso lo studio del Notaio Umberto Scialpi, Via Pietro Tacchini 22, Roma 00197, e tramite collegamento in audio/video conferenza attraverso la piattaforma Microsoft Teams, per il giorno 6 Febbraio 2024 alle ore 15:00 per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

Proposta di approvazione del Progetto di fusione per incorporazione di RDN S.r.l. Unipersonale in Valica S.p.A., deliberazioni inerenti e conseguenti; Varie ed eventuali

Partecipazione all’Assemblea

Ai sensi dell’art. 83-sexies del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) sono legittimati ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione, ovverosia 26.01.2024 (“Record date”).

Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di voto in Assemblea. Ai sensi dell’art. 83-sexies, comma 4, del TUF, la comunicazione dell’intermediario deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea (ossia entro la fine del giorno 01.02.2024), ferma restando la legittimazione all’intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l’inizio dei lavori assembleari. Le istruzioni per la partecipazione all’Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli interessati, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

Esercizio del voto per delega

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente, sottoscrivendo la delega inserita in calce alla copia della sopracitata comunicazione rilasciata dall’intermediario. Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all’originale e l’identità del delegante. La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società ovvero mediante comunicazione elettronica all’indirizzo di posta elettronica certificata valicasrl@legalmail.it.