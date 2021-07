Così valorizziamo i brand storici italiani: nasce l’associazione Amsi

Prende il via anche in Italia, dopo Spagna, Germania e Regno Unito, l’istituzione di un’associazione dei marchi storici del Paese. Tutelare, valorizzare, raccontando tradizioni e valori, per puntare a uno sviluppo integrato tra istituzioni e imprese: sono questi gli obiettivi di Amsi, l’associazione dei marchi storici, costituita formalmente un mese fa, ma realmente operativa da ora.

A guidarla otto soci fondatori: Antinori, Inghirami, Conserve Italia, Gabetti, Ekaf, Benetton, Terme di Saturnia e Amaro Lucano. Realtà aziendali tutte diverse, portatrici di interessi completamente divergenti, ma accumunate da un unico obiettivo: rappresentare gli interessi delle imprese che hanno contribuito nel tempo, grazie alla solidità e alla continuità aziendale dimostrata, a costruire l’immagine e il valore del made in Italy nel mondo.

Per far parte dell’Associazione- spiega il Sole 24 Ore- occorre essere iscritti al Registro dei Marchi storici istituito nel 2019 dal Ministero per lo Sviluppo economico, che comprende a oggi circa 130-140 realtà, che come prerequisito fondamentale devono avere una continuità operativa negli ultimi 50 anni, con la stessa denominazione: vale a rappresentare la tradizione culturale e produttiva del nostro Paese, ma anche la sua capacità innovativa.