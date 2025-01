Versace in vendita, Prada fiuta l’affare: la valutazione? Meno di 2 miliardi di euro

Versace in vendita, Prada fiuta l’affare

Il mondo della moda è in fermento: Capri Holdings, il gruppo statunitense proprietario di marchi come Versace, Jimmy Choo e Michael Kors, sta valutando la cessione di Versace. Tra i potenziali acquirenti spicca Prada, la celebre maison italiana guidata da Miuccia Prada e Patrizio Bertelli, con Andrea Guerra al timone operativo. Secondo indiscrezioni, Prada avrebbe incaricato Citi come advisor per esaminare l'operazione.

Capri Holdings, che ha acquisito Versace nel 2018 per circa 1,83 miliardi di euro, avrebbe affidato a Barclays il compito di sondare il mercato alla ricerca di possibili compratori. Oltre a Prada, anche altri colossi del lusso e fondi di private equity sarebbero interessati all'acquisizione. In passato, nomi come Exor e Kering avevano mostrato interesse per la maison fondata da Gianni Versace.

La valutazione di Versace rappresenta un nodo cruciale. Nonostante sotto la gestione di Capri Holdings il marchio abbia superato 1,1 miliardi di dollari di fatturato nel 2023, il rallentamento della domanda globale, in particolare in Cina, ha inciso negativamente sui risultati recenti. Nel secondo trimestre, il fatturato è sceso del 28,2% a 201 milioni di dollari, registrando una perdita operativa di 3 milioni di dollari.

Questa mossa strategica di Capri Holdings segue il fallimento della fusione con Tapestry, bloccata nel 2024 da un giudice federale a New York per timori di monopolio. L'operazione, del valore di 8,5 miliardi di dollari, avrebbe unito sei marchi di lusso sotto un'unica entità, sollevando preoccupazioni sulla concorrenza nel settore.

La possibile acquisizione di Versace da parte di Prada potrebbe ridisegnare gli equilibri nel panorama del lusso italiano e internazionale, creando un polo di grande rilevanza e rafforzando la presenza di Prada nel segmento dell'alta moda.