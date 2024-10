Versace in vendita? Capri Holdings valuta la cessione: troppe perdite nel 2024. La maison italiana nel mirino di Elkann e Pinault

Capri Holdings pensa alla vendita di Versace. Exor e Kering in pole position

Capri Holdings, la multinazionale che opera nel settore della moda, con sede nelle Isole Vergini, sta pensando di cedere Versace, uno dei marchi più prestigiosi del suo portafoglio. L’operazione di fusione con Tapestry, annunciata ad agosto 2023 ma ancora in attesa del via libera dalle autorità antitrust statunitensi, avrebbe infatti innescato una serie di riflessioni riguardo il posizionamento di alcuni dei brand controllati dal gruppo statunitense.

Pertanto, secondo quanto riportato da il Corriere della sera, nel mirino ci sarebbe proprio Versace. La maison italiana, acquisita da Capri nel 2019 per 1,83 miliardi di euro, ha generato oltre 1,1 miliardi di dollari di ricavi nel 2023. Eppure, negli ultimi tempi il marchio ha sofferto un significativo calo delle vendite, soprattutto in Cina, con un decremento del 15,4% registrato nel secondo trimestre dell’anno.

Questo rallentamento non ha toccato solo Versace ma tutto il settore del lusso, tuttavia la maison italiana ne ha risentito talmente tanto da registrare una perdita operativa di 17 milioni di dollari tra aprile e giugno di quest'anno. In Europa e Stati Uniti, mercati cruciali per il brand, si è registrato un calo alquanto tangibile, che ha poi sollevato diversi interrogativi sull’opzione di mantenere o meno Versace nel portafoglio di Capri Holdings.

La possibile cessione di Versace non è in realtà una novità. Già prima dell’annuncio dell’accordo con Tapestry, Capri aveva pensato di vendere o quotare Versace insieme a Jimmy Choo, altro marchio di lusso sotto il suo controllo. In quell’occasione, voci di mercato avevano indicato l’interesse di due grandi player: Exor, la holding della famiglia Agnelli, e il colosso francese del lusso Kering. Sebbene non siano mai state confermate ufficialmente, le voci non sono state neppure smentite.