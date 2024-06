Verso l'acquisizione di Boldyn Networks. Inwit, avanza il progetto Roma 5G

Inwit, avanza il progetto per sviluppare e gestire un'infrastruttura che doterà metropolitane e principali spazi pubblici di Roma di tecnologia 5G

Inwit, azienda attiva nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni e quotata su Euronext Milan, ha concluso un accordo per acquisire una partecipazione di controllo pari al 51% in Boldyn Networks Smart City Roma, vincitrice della gara per il progetto Roma 5G. La finalizzazione dell'operazione è prevista per il terzo trimestre del 2024.

L'accordo prevede anche una opzione di acquisto (call option) per il restante 49% delle azioni e un'opzione di vendita (put option) a favore di Inwit. Queste opzioni potranno essere esercitate dopo il collaudo del progetto.

L'operazione è parte integrante del piano industriale di Inwit per il periodo 2024-2026 e si allinea alla strategia di investimenti come "neutral host", a sostegno delle esigenze di espansione delle reti dei principali operatori di telecomunicazione.

Questo progetto mira a rispondere alla crescente richiesta di infrastrutture digitali integrate, sia macro-grid che micro-grid, sia esterne che interne, con un focus particolare sui grandi progetti di smart city.

Il Progetto Roma 5G è un'iniziativa di partenariato pubblico-privato che prevede una concessione di 25 anni per sviluppare e gestire un'infrastruttura che doterà metropolitane e principali spazi pubblici di Roma di tecnologia 5G, Wi-Fi e Internet of Things, anche in vista del Giubileo del 2025.

Il progetto richiederà un investimento totale di oltre 90 milioni di euro nei prossimi cinque anni, con un significativo contributo pubblico.