Vesta, Crazy Pizza e Nobu: Versilia capitale della ristorazione estiva

Versilia, polo estivo della ristorazione: dopo Crazy Pizza anche Nobu sbarca nella località marittima

Con l'arrivo dell'estate sempre più format di ristorazione migrano dal centro città alle località marittime dove c'è più affluenza di turisti. Le mete più gettonate? Sicuramente spicca la Sardegna, seguita da Liguria e l'isola di Capri. Non meno nota è la Versilia, in auge negli ultimi anni perché attrazione per molti turisti italiani e non.

Come riportato da Pambianconews, la Versilia, in particolare, è soprattutto una delle mete di lusso più ambite per i grandi nomi della ristorazione. Un esempio tangibile è il recente sbarco di Crazy Pizza a Forte dei Marmi, previsto per il 12 luglio. Situato tra il mare e il mercato, l'edificio ospiterà un'ampia veranda esterna, un'accogliente area interna su due piani e un bar dedicato ai cocktail e agli aperitivi, con oltre 100 posti a sedere.

Altrettanto significativo è l'ingresso di Nobu a Forte dei Marmi, ospitato nel prestigioso Bagno Alpemare della famiglia Bocelli. Questa in realtà è la seconda apertura italiana del celebre brand, fondato da Nobu Matsuhisa, l'attore Robert De Niro e il produttore cinematografico Meir Teper. Nel mentre si prepara anche il terreno per un'imminente apertura a Roma.

Per ultimo, ma non per importanza è di fresca apertura, a Marina di Pietrasanta, il ristorante Vesta (di Leonardo Maria del Vecchio) parte del gruppo Triple Sea Food e recentemente inaugurato nel Bagno Franco Mare. Con quest'apertura Vesta non solo assume il controllo dell'offerta gastronomica ma si posiziona anche come punto di riferimento per il fine dining italiano di cucina di mare.

In realtà quest'ondata di aperture non è un fenomeno isolato, ma riflette una tendenza più ampia di valorizzazione delle destinazioni di lusso nel Mediterraneo, sottolineando come le località costiere non siano più solamente luoghi di villeggiatura estiva, ma veri e propri epicentri di esperienze culinarie di alto livello tutto l'anno.