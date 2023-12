Vino, milioni di etichette italiane da buttare per un surreale regolamento Ue

Follia burocratica Ue: 50 milioni di etichette di vino da buttare per un cavillo

Almeno 50 milioni di etichette da buttare per colpa di un burocratismo, un cavillo contenuto nelle linee guida della normativa europea sull’etichettatura dei vini. Il tutto alla vigilia delle feste di Natale, cioè un momento cruciale per i ricavi delle aziende. Una storia surreale raccontata da La Stampa. La motivazione ha dell'incredibile. "Tutto per una “i”. La i della parola ingredients da mettere obbligatoriamente e per esteso sulle etichette".

Come spiega la Stampa, "la norma nel mirino è il Regolamento (Ue) 2021/2117 pubblicato il 6 dicembre 2021 che impone, a partire dall’8 dicembre, l’indicazione sull’etichetta dell’elenco degli ingredienti e della tabella nutrizionale dei vini e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati. In un primo momento, sembrava bastasse la “i” o addirittura soltanto un Qr code che rimandasse alle varie informazioni sul contenuto della bottiglia per essere in regola. Ma poi lo scorso 24 novembre, a due settimane dall’entrata in vigore della normativa, la Commissione europea ha diffuso le linee guida, oggi contestate, che prevedono l’obbligatorietà della parola “ingredienti” (in aggiunta al Qr code)".

Il risultato, spiega la Stampa, "è che tutte le aziende che avevano già stampato le etichette si ritrovano a dover correre ai ripari. In Italia, secondo l’Unione italiana vini, sono almeno 50 milioni, ma conti ufficiosi fanno riferimento a numeri molto più alti". Ovviamente è esplosa la rabbia dei produttori. "Chiediamo alle istituzioni italiane e a quelle dell’Ue di attivarsi con estrema urgenza. Serve ottenere da Bruxelles il consenso all’uso, fino a esaurimento scorte, delle etichette stampate prima delle linee guida", dice a La Stampa il Consorzio Asti Docg.