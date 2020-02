Virus, SisalPay - Banca 5 a fianco di famiglie e imprese.

A seguito dell'emergenza Coronavirus che sta interessando diverse zone di Lombardia e Veneto, la società nata dall’accordo tra SisalPay e Banca 5 ha deciso di adottare una misura straordinaria con l’obiettivo di sostenere i territori colpiti, a beneficio delle famiglie e delle micro-imprese direttamente o indirettamente interessate.

In particolare, è stato avviato un piano dedicato per supportare economicamente i Punti Vendita con sede operativa nei comuni oggetto di Ordinanza: la società si farà carico nell’emergenza dei costi fissi relativi al rapporto commerciale, generando un impatto positivo in termini economici.

“La micro-impresa, motore vitale nell’economia italiana, sta vivendo nelle zone interessate dall’emergenza un momento particolarmente difficile. Come società, da sempre vicina alla rete di esercenti, abbiamo sentito da subito l’obbligo di fare la nostra parte, manifestando vicinanza e solidarietà attraverso misure concrete di sostegno alle famiglie e alle imprese. Siamo fiduciosi che la situazione possa presto migliorare, grazie all’impegno congiunto Pubblico-Privato, e alla collaborazione reciproca dei singoli cittadini”, ha commentato Emilio Petrone, CEO della NewCo costituita da SisalPay e Banca 5.