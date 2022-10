Visco chiede prudenza al governo Meloni: "Occhio alla gestione dei conti"

Visco: "Avanti con il rialzo dei tassi per attenuare il rischio di rincorsa tra prezzi e salari"

Dal neo esecutivo a possibili nuovi scostamenti di bilancio, dal caro energia all'innalzamento dello spread, dai risparmi degli italiani ormai erosi alle previsioni economiche grigie sull'Italia ( nonostante gli ultimi dati sul Pil diffusi dall'Istat superiori alle attese ): il governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, nel suo intervento in occasione della 98esima Giornata Mondiale del Risparmio, ha chiesto innanzitutto "prudenza" al neo governo di Centrodestra guidato da Giorgia Meloni, in vista di mesi (economici) complicati.

Per una "decisa e persistente diminuzione" dello spread italiano "restano cruciali prudenza sul bilancio pubblico e politiche volte a riportare il Paese su un elevato sentiero di crescita", ha detto Visco, ricordando che il dato italiano "che nelle scorse settimane aveva risentito dell’incertezza politica e dell’accresciuta avversione al rischio nei mercati, negli ultimi giorni è sceso fino a 210 punti base, un livello ancora notevolmente più alto di quelli prevalenti in altri paesi dell’area colpiti come il nostro, dieci anni fa, dalla crisi dei debiti".

In tale scenario incerto, "il rialzo dei tassi ufficiali dovrà proseguire per attenuare il rischio che il persistere di un’elevata inflazione causata dal susseguirsi di shock 'di offerta' si trasli sulle aspettative di famiglie e imprese, alimentando la dinamica dei prezzi e determinando aumenti più forti delle retribuzioni", ha rimarcato Visco. "I costi dell’inflazione - ha infatti ribadito - impongono un intervento deciso da parte del Consiglio direttivo della Bce volto a scongiurare il pericolo che essa si trasli sulle aspettative, innescando una rincorsa tra prezzi e salari, con il rischio di aumentarne la durata e di amplificarne gli effetti negativi sulle nostre economie".

"Il ritmo di incremento dei tassi e il loro punto di arrivo - ha tuttavia avvertito Visco - non possono essere predeterminati sulla base di proiezioni o scenari precostituiti, che in questa fase hanno una natura puramente indicativa". "L’elevata incertezza - ha evidenziato il governatore - richiede di procedere in modo graduale, valutando con attenzione l’adeguatezza dell’orientamento monetario sulla base delle evidenze che si renderanno via via disponibili. Non va comunque sottovalutato il pericolo che il deterioramento delle prospettive economiche si riveli peggiore del previsto, rendendo sproporzionato un passo eccessivamente rapido nella normalizzazione dei tassi ufficiali. Si tratta di un rischio di cui il Consiglio dovrà tenere conto nei prossimi mesi, al pari di quello di lasciare che l’inflazione resti eccessivamente alta per troppo tempo".

Visco: "L'Italia deve delineare un percorso realistico di rientro del debito: sarebbe un segnale di credibilità"

"In seguito alla necessaria normalizzazione delle condizioni monetarie, il costo per il servizio del debito è destinato a salire. Ciò rende ancora più importante delineare un percorso realistico per proseguire la fase di graduale rientro dagli alti livelli del debito pubblico in rapporto al Pil avviata negli ultimi due anni. Sarebbe un segnale decisivo di credibilità per i mercati, che si tradurrebbe in premi per il rischio sovrano più bassi, contenendo l’onere da interessi e riducendo lo sforzo necessario per raggiungere gli obiettivi di bilancio", ha rimarcato il numero uno di Bankitalia.

Infine, un focus sul Pnrr e la sua implementazione. "L’Italia, che è il principale beneficiario delle risorse comuni fornite con il programma Next Generation Eu, ha la responsabilità di dimostrare con risultati concreti quali progressi può conseguire un’Unione europea più forte e coesa", ha aggiunto Visco. "La nostra economia, dopo anni di ristagno, può tornare su un sentiero di sviluppo sostenuto e durevole - ha continuato - fondato sul rinnovo e l’ampliamento delle infrastrutture e sull’accumulazione di capitale, non solo fisico. Si tratta di un obiettivo alla nostra portata". "Quanto più si manifesterà la determinazione e la capacità di conseguirlo, tanto più agli investimenti pubblici potrà associarsi la forza rinnovata dell’investimento privato, fondata sul necessario alimento del risparmio, che le famiglie italiane hanno laboriosamente accumulato nel tempo", ha concluso il governatore Visco.

Conti pubblici, Giorgetti: "Orientati a confermare l'impegno a ridurre deficit/pil e debito/pil"

"Il nuovo governo è orientato a confermare il proprio impegno, nei prossimi anni, a ridurre il deficit della pubblica amministrazione e il rapporto debito/pil; ma è anche profondamente convinto dell’urgenza di proteggere le famiglie, soprattutto le più deboli, dal rialzo delle bollette e del carrello della spesa, di difendere la competitività delle nostre aziende, anche a fronte delle ingenti misure di supporto annunciate da altri Paesi europei (quali Germania e Francia) e non solo (ad esempio il Giappone)", ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti intervenendo alla 98esima Giornata mondiale del risparmio.