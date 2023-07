Vista Hotel, i Passera puntano sulla Puglia: a Ostuni il resort extralusso

Vista Hotel, il progetto su un palazzo di Ostuni. Lusso e tradizione

Luigi Passera, ceo della catena alberghiera LarioHotels, va dritto al punto: "Portiamo il lusso dove non c'è, e lo facciamo con la determinazione di una famiglia umile e coraggiosa". Il lusso è quello dell’hotel Vista Ostuni, la struttura ricettiva con cinque stelle lusso, appunto, che secondo le stime della società aprirà le porte ai suoi facoltosi clienti per la stagione estiva 2025 nell’ex Manifattura Tabacchi, l’imponente edificio ai piedi della Città bianca rilevato dall’imprenditore Cosimo Zaccaria. Albergo di lusso - riporta Il Sole 24 Ore - in un paesaggio rigoglioso, tra uliveti secolari e antichi agrumeti, cui fa da sfondo la città bianca di Ostuni.