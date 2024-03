Finanza agevolata, Vitale acquista la maggioranza di VVA Debt & Grant

Vitale acquista la maggioranza di VVA Debt & Grant, così la società indipendente amplia l’offerta di advisory e servizi di consulenza tailor made nel campo dei finanziamenti

Vitale, società indipendente di financial advisory, leader in Italia da oltre vent’anni, annuncia l’acquisizione di una quota di maggioranza di VVA Debt&Grant, società di advisory specializzata nell’individuazione e reperimento di forme di finanziamento agevolato (grant), garantito ed alternativo, di proprietà di Claudio Calvani. Basata a Milano, VVA Debt & Grant supporta le aziende nel reperimento di finanziamenti strutturati agevolati e di ogni tipo di incentivo e contributo, dagli strumenti regionali e nazionali, a quelli comunitari e sovranazionali, fino al mercato dei capitali e ai canali alternativi al sistema tradizionale con provviste o mitigant pubblici (es. basket bond).

A seguito all’operazione, VVA Debt & Grant, cambierà la propria denominazione in Vitale Debt & Grant. Claudio Calvani rimarrà socio e amministratore delegato della società. Con questa acquisizione l'azienda amplia l’offerta di advisory integrando servizi di consulenza tailor made nel campo dei finanziamenti, un mercato con grandi potenzialità, ancora non sufficientemente conosciuto e utilizzato da parte delle aziende italiane.

“Siamo entusiasti di accogliere Claudio e il suo team all’interno di Vitale", hanno commentato Orlando Barucci e Alberto Gennarini, soci fondatori e Managing Partner di Vitale. "Grazie alla loro esperienza e alle loro competenze altamente specializzate proseguiamo nel percorso di ampliamento della nostra offerta di servizi di consulenza finanziaria a disposizione di piccole, medie e grandi imprese, spaziando dall’assistenza in operazioni finanziarie di natura straordinaria, alla ricerca e identificazione delle modalità di finanziamento più adatte a soddisfare le loro esigenze”, hanno sottolineato Barucci e Gennarini.

Da parte sua Calvani ha espresso così la sua soddisfazione: "È un grande orgoglio, oltre che un piacere ed onore, poter entrare a far parte di Vitale, una banca d’affari che ha fatto dell’indipendenza e dell’eccellenza la sua forza, gli stessi valori che caratterizzano il nostro modo di fare business sin dalle origini. In Vitale proseguiremo il nostro percorso, che in Vva ha avuto un momento importante di sviluppo ed a cui vanno i miei ringraziamenti, volto ad aumentare la conoscenza sul mercato italiano delle varie forme di finanziamento debt & grant a disposizione delle aziende, per supportarle ulteriormente nel raggiungimento dei loro obiettivi di crescita”.