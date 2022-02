Vodafone Italia, Iliad pronta a comprare.Le cessioni sul tavolo del colosso Uk

Tutti i dossier sul tavolo del Ceo di Vodafone Nick Read

La conferma arriva direttamente da Iliad e dal suo amministratore delegato: la compagnia di telecomunicazioni francese fondata da Xavier Niel ha presentato un’offerta per il 100% di Vodafone Italia. A quanto ammonterebbe la “fiche” messa sul piatto? Secondo il CorCom siamo intorno ai 14 miliardi. Tanto o poco? Se pensiamo che Kkr ha valorizzato Tim intorno agli 11 miliardi con l’offerta “amichevole” di 0,505 euro per azione, è sicuramente una cifra generosa. L’ex-Sip, infatti, ha una quota complessiva del 44,1% per la rete fissa e del 28,8% per il mobile, mentre Vodafone – rispettivamente – del 15,9 e del 28,7%. Però c’è un precedente: nel 2011 Vimpelcom mise mano al portafoglio per comprare Wind sborsando 21 miliardi di euro. Altri tempi, però.

Secondo Equita, “pur con risultati in calo per effetto della pressione competitiva, ci aspetteremmo un multiplo di 7-8x EV/Ebitda ossia 11-13 miliardi”. Siamo ancora nella fase delle ipotesi visto che cifre ufficiali, al momento, non ne vengono date. Però ci sono da registrare alcune importanti passaggi nelle ultime settimane. Il primo è il fondo attivista Cevian che, il 31 gennaio, ha annunciato di aver rilevato una quota “sconosciuta” di Vodafone per incentivarla a massimizzare il proprio operato in Italia, Spagna e Regno Unito, con un’opera di consolidamento.

Qualche giorno prima, il ceo della compagnia di tlc Nick Read aveva dichiarato che è necessario il consolidamento del numero di attori in quei mercati. Il successore di Vittorio Colao al timone di Vodafone sostiene che essere autorizzati a farlo dalle autorità di regolamentazione migliorerebbe i rendimenti, incoraggiando gli investimenti e quindi aumentando la connettività. In passato, le autorità hanno cercato di proteggere i consumatori attraverso una sana concorrenza con quattro o cinque attori in ciascun mercato che si spintonavano per mantenere bassi i prezzi.

Secondo indizio: Benedetto Levi, l’amministratore delegato di Iliad Italia, aveva già anticipato questa possibilità, sostenendo che se le attività di uno dei tre principali player nel nostro Paese fossero state in vendita sarebbero sicuramente state d’interesse per l’azienda di Niel. Cosa che è puntualmente avvenuta.

(Segue...)