Vodafone-Microsoft, partnership per servizi smart working e cloud

Vodafone Business e Microsoft Italia siglano una partnership per accelerare la digitalizzazione di imprese e pubbliche amministrazioni di tutte le dimensioni. Dallo smart working alle soluzioni Cloud per la business continuity, passando per i servizi a supporto della produttivita', l'intesa prevede "un approccio congiunto al mercato italiano con un portafoglio di servizi volti ad abilitare nuovi modelli di lavoro e di business piu' efficienti e sicuri".

L'emergenza Covid-19 "ha acuito l'importanza per il Paese di disporre di una infrastruttura di telecomunicazioni moderna e ha accelerato l'adozione di modelli digitali da parte di imprese e amministrazioni - afferma l'amministratore delegato di Vodafone Italia, Aldo Bisio -. Le tecnologie digitali si stanno dimostrando essenziali per la sostenibilita' dei modelli di business. E questo sara' ancora piu' evidente nella definizione della nuova normalita' nella vita delle persone e delle organizzazioni".

La nuova partnership tra la compagnia di tlc e il colosso dell'informatica punta "a sviluppare servizi congiunti e a raggiungere capillarmente le realta' sul territorio per rispondere alle loro esigenze", spiega Candiani, evidenziando che "continuare ad accompagnare le realta' italiane nel percorso di trasformazione digitale e' un imperativo e mai come ora le nuove tecnologie si stanno rivelando degli alleati preziosi". Il cloud, ad esempio, "rappresenta uno straordinario abilitatore e in questo modo intendiamo renderlo piu' vicino a tutti ed estenderne la portata applicativa"