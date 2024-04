Volkswagen con Xpeng per produrre l'elettrica in Cina: costi ridotti del 40%

Volkswagen: intesa con Xpeng su auto elettriche per il mercato cinese

Volkswagen ha stretto un accordo quadro con il suo partner cinese Xpeng per sviluppare una nuova architettura per auto elettriche mirate al mercato cinese. L'intesa prevede che quattro modelli elettrici del marchio Volkswagen prodotti in Cina saranno basati su questa nuova piattaforma a partire dal 2026. Ralf Brandstatter, capo della divisione Volkswagen in Cina, ha sottolineato l'importanza della redditività e della rapidità nello sviluppo per mantenere la competitività nel contesto di mercato cinese.

La partnership con Xpeng, iniziata con l'acquisizione di una quota del 5% dello scorso anno per circa 700 milioni di dollari, ha permesso a Volkswagen di sviluppare la China Electrical Architecture (Cea) per veicoli elettrici e smart. Quest'architettura sfrutta un approccio centralizzato e una struttura zonale per controllare l'elettronica del veicolo, e promette una significativa riduzione dei costi. Si stima, infatti, che i costi possano essere ridotti fino al 40% rispetto alla precedente piattaforma Meb sviluppata in Germania, grazie alla riduzione del numero di unità di controllo.

La mossa di Volkswagen riflette la sua volontà di riconquistare quote di mercato in Cina, dove si confronta con una crescente concorrenza da parte dei produttori locali. La collaborazione con Xpeng mira a sfruttare economie di scala e sinergie tra piattaforme e software per ridurre i costi e accelerare i tempi di sviluppo fino al 30%. Questo passo, secondo Volkswagen, rappresenta un importante avanzamento nella strategia di offrire veicoli intelligenti e connessi appositamente progettati per il mercato cinese, consolidando la posizione del marchio nel contesto automobilistico globale.