Wall Street: altro che crisi,i big dell'hi-tech volano.Amazon, +70% da gennaio

L'emergenza Coronavirus riguarda ormai tutto il mondo, con conseguenze devastanti per tutte le economie. Ma c'è chi da questa crisi ne ha tratto giovamento. Si tratta dei colossi dell'hi-tech, che fanno registrare guadagni da record a Wall Street. La nuova normalità - si legge sulla Stampa - ha i nomi di Amazon, Facebook, Google, Microsoft, Apple, più Tesla, che ieri ha chiuso il quarto trimestre di fila in utile. Mentre l’indice S&P 500 registra 495 società negative del 5% da inizio anno, le sei regine del tech sono su del 35 per cento.

C’è un dato che deve far riflettere investitori e risparmiatori. Come fa notare Goldman Sachs in una nota rivolta ai clienti istituzionali, «Alphabet, Amazon, Apple, Facebook e Microsoft valgono il 15% del totale dei profitti fatti registrare dalle società dell’indice S&P 500 in questo trimestre ». A oggi le valutazioni sui profitti delle aziende del web-tech, secondo Goldman Sachs, sono negoziate a 31 volte tanto il loro valore, mentre gli altri titoli del listino sono a 18. Una concentrazione così elevata non è positiva".