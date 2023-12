Warner Bros Discovery e Paramount in trattativa per la fusione

Warner Bros Discovery e Paramount verso la fusione, trattative in corso

Lo ha segnalato il sito Axios a cui alcune fonti hanno riferito di un colloquio tra l’ad di Warner Bros. Discovery, David Zaslav (a sinistra), e il ceo di Paramount, Bob Bakish, presso la sede di quest’ultima a Times Square.

Non è chiaro in quai modalità potrebbe avvenire l’accordo, ma se dovesse avvenire, la fusione tra questi due giganti dell’intrattenimento porterebbe alla creazione di un colosso da 39 miliardi di dollari. Le risorse dei due broadcaster spaziano dalla tv, ai film, dallo sport allo streaming: tutti ambiti in cui unendosi, ricorda Variety, otterrebbero maggiore scala ed efficienza operativa.

Ad esempio, l’unione delle due piattaforme streaming, Max (ex Hbo) e Paramount+, rappresenterebbe un temibile rivale per Netflix, Disney+ e Apple. E per la tv finirebbero sotto lo stesso cappello i brand Wbd – CNN, HBO, TNT, TBS, Discovery Channel, Cartoon Network, Food Network, HGTV, TLC – con CBS, Comedy Central, MTV, Nickelodeon e BET di Paramount.