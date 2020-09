Wizz Air annuncia due nuove rotte giornaliere da Malpensa alla Sicilia

La compagnia ungherese Wizz Air ha annunciato oggi il lancio di due nuove rotte giornaliere dallo scalo milanese alla Sicilia, con destinazione Palermo e Catania. Si tratta della terza fase del vettore, che dopo l'espansione a est e nel nord Europa ora punta sul traffico interno.

Da ottobre partiranno due voli giornalieri dall’aeroporto varesino: alle 6.50 per Palermo e alle 7.00 quello per Catania, con ritorno alla sera.

Con questi due nuovi collegamenti, il vettore ungherese porta a 54 le proprie rotte da Malpensa, da poco diventato l’hub dell’Europa meridionale.

George Michalopoulos, Chief Commercial Officer di Wizz Air, ha spiegato che la sua compagnia si muove in controtendenza rispetto a un mercato in difficotà, "grazie ai costi più bassi" rispetto ai competitor e "senza aiuti governativi". Quest'ultima precisazione è stata interpretata come una frecciata ad Alitalia, visto che già il CEO József Váradi a Malpensa aveva criticato il sostegno dgovernativo, definendolo “ridicolo”.

In Italia da 16 anni, ora Wizz Air opera su 15 aeroporti con 157 rotte, su un totale di 900. L’Italia (e Milano in particolare) è quindi una fetta importantissima del nostro mercato, e in particolare Milano. George Michalopoulos è ottimista rispetto a possibili ulteriori crescite di business: “Nei prossimi anni passeremo da 134 a 270 aeromobili; non è da escludere l’aggiunta di altre rotte. Ora abbiamo Airbus A320 e A321. Contiamo di impiegare, per queste due nuove rotte, i più nuovi A321, ma per una prima fase utilizzeremo anche gli A320”.

All'annuncio di Wizz Air ha fatto seguito un comunicato di Uiltrasporti, che sollecita un incontro per parlare dei lavoratori: “Riguardo l’annuncio della Società Wizzair di apertura di linee domestiche sul traffico nazionale, sottolineiamo che accogliamo sempre con favore chi intende operare nel nostro paese avviando iniziative industriali di occupazione e sviluppo, che devono necessariamente partire dal presupposto del rispetto delle regole e delle leggi italiane. Nel caso di WizzAir, si rende ineludibile da parte della compagnia il riconoscimento dei diritti e delle tutele dei lavoratori, applicando il Ccnl del trasporto aereo come riferimento minimo per tutti i suoi dipendenti basati in Italia, nonchè la salvaguardia delle libertà sindacali ed il rispetto delle relative rappresentanze dei lavoratori.