X Factor 2020, Samsung è "Official Partner"

Samsung è Official Partner di X Factor 2020.

Grazie a Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, e Fremantle, Samsung Electronics Italia annuncia oggi di essere Official Partner di X Factor 2020, lo show di Sky prodotto da Fremantle che andrà in onda da giovedì 17 settembre alle 21.15 su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW TV; il venerdì, in prima serata, su TV8.

L’innovativa tecnologia Samsung rappresenterà un ponte digitale tra i concorrenti e il mondo esterno, e permetterà a X Factor 2020 di mettere in scena l’edizione più connessa della storia del format. Grazie al proprio ecosistema, infatti, i prodotti Samsung permetteranno ai giudici, ai concorrenti e allo staff di essere sempre connessi, dalle prove fino al live, e realizzare così un’edizione davvero speciale.

Nel particolare periodo storico che stiamo vivendo la necessità di comunicare in digitale e rinunciare ai supporti cartacei diventa la nuova normalità. Samsung diventa partner di X Factor 2020 proprio per dare forma a questo nuovo standard di comunicazione ed interazione, facilitando le conversazioni tra concorrenti e mondo esterno grazie ad innovative soluzioni digitali.

Smartphone, tablet, wearables, notebook e TV Samsung saranno gli alleati tecnologici di X Factor 2020. Le novità che Samsung metterà nelle mani dei concorrenti saranno principalmente Galaxy Z Flip e Galaxy Z Fold2, gli innovativi smartphone dal display flessibile, in cui le funzioni di videochiamata prendono una nuova forma, grazie alla possibilità di piegare lo schermo del dispositivo. Oltre ai device pieghevoli, Samsung fornirà ai concorrenti Galaxy S20: l’evoluto comparto delle fotocamere dello smartphone consentirà ai concorrenti di registrare i propri video giornalieri con qualità fino ad 8K. Inoltre, la produzione di X Factor 2020 alternerà i video girati da Galaxy S20 con quelli ripresi da attrezzature professionali.

La necessità di essere meno legati ai supporti cartacei verrà soddisfatta dalla tecnologia di scrittura S-Pen dei tablet Galaxy Tab S6 Lite, attraverso cui è possibile in maniera molto semplice prendere appunti, disegnare e condividere rapidamente i documenti a tutti gli addetti ai lavori.

Gli eleganti e raffinati auricolari wireless Galaxy Buds Live, combinando l’esperienza sonora di AKG con l’innovazione hardware di Samsung, permetteranno di immergersi completamente nelle performance offrendo un’esperienza audio davvero coinvolgente.

Sarà a disposizone anche il nuovissimo notebook Galaxy Book Flex, che grazie alla cerniera a 360 gradi che consente di utilizzare il dispositivo sia come tablet che come PC, lo schermo touch e la S-Pen, diventerà uno strumento utile per i feedback da parte dei giudici ai concorrenti delle prove registrate.

Infine The Sero, il primo televisore che può ruotare da orizzontale in verticale, permetterà di assistere allo spettacolo nel modo in cui si preferisce, passando da una visualizzazione più tradizionale ad una più social in qualsiasi momento.

Durante tutto il programma la tecnologia sarà sempre di supporto e, quando i concorrenti entreranno nella fase live, grazie a Samsung i ragazzi avranno la possibilità di videochiamare un amico o un parente a casa tramite gli smartphone Galaxy. Lo smartphone fungerà anche da loro diario quotidiano, dove raccogliere foto e video che andranno a immortalare questa bellissima esperienza. E nei momenti di svago, tra una prova e l’altra, potranno mostrare i loro scatti migliori sullo schermo più grande del The Sero. Una delle caratteristiche eccezionali di The Sero, infatti, è la sua capacità di mirroring dello smartphone che, grazie alla funzione Tap View, avviene in modo semplice e automatico. Raccontare e rivivere la loro quotidianità sarà così semplice e veloce.

Per prepararsi al live e inseguire la finale sarà anche fondamentale rivedere le proprie esibizioni sullo schermo di The Sero, e confrontarsi con i giudici e i vocal coach: smartphone e tablet saranno fondamentali per riprendere le performance e osservarle in mobilità, con un paio di Galaxy Buds Live nelle orecchie, per disattivare le distrazioni rumorose esterne e concentrarsi sulla propria vocalità. I giudici, inoltre, potranno lavorare su produzione e contenuti grazie al Galaxy Book Flex.

Dalle Audition al live della finale, dalla sala prove al palco, compresi i momenti di relax, la tecnologia all’avanguardia di Samsung renderà tutto connesso. Un’edizione proiettata al futuro, uno show che ha una veste completamente nuova, tecnologica e connessa, ma ha al centro sempre il talento e il sogno dei ragazzi. Molto più di un programma televisivo, dove musica e talenti nascono e crescono. Samsung si inserisce in questa cornice diventando un alleato quotidiano grazie ai suoi prodotti e al suo ecosistema che permetterà ai concorrenti, ai giudici e allo staff, non solo di restare in contatto con gli affetti lontani, ma anche di fare di più con meno, in modo da concentrarsi su ciò che conta davvero e vivere l’esperienza al massimo.