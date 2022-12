2022, grande ritorno al cinema: i migliori film, da Esterno Notte ad Avatar

Un anno di cinema: i migliori film del 2022

Per quali film sarà ricordato il 2022? Per quanto riguarda le pellicole straniere, ‘Avatar: La via dell’acqua’ a parte, si segnala all’attenzione innanzitutto ‘Elvis’ di Baz Luhrmann che in Italia, dove è uscito il 22 giugno, ha incassato circa 3,3 milioni di euro ma che è dato come favorito all’Oscar. Poi c’è il caso di ‘Top Gun: Maverick’ con Tom Cruise che torna nel ruolo che lo ha reso popolare 35 anni fa. Uscito il 25 maggio ha incassato 13,1 milioni (circa 1,5 miliardi di dollari in tutto il mondo). Forse non vincerà l’Oscar – dove peraltro è candidato per il miglior film e non per il miglior attore – ma di certo ha rappresentato un bel salto indietro nel tempo per un paio di generazioni innamorate del primo ‘Top Gun’.

Il 2022 è stato l’anno della rinascita del cinema, del dopo-pandemia, del ritorno in sala del pubblico. Ma anche della nascita di un nuovo movimento di spettatori, quelli che si sono abituati alla comodità delle piattaforme streaming e che devono essere ‘convinti’ ad andare in sala.

I dati del box office nell’anno, man mano che l’effetto deterrente dell’epidemia di Covid è scemato, grazie ai vaccini, sono stati sempre più confortanti per i gestori fino all’ultimo rilevamento, quello di fine anno, che vede l’arrivo prepotente e imponente del primo sequel (su cinque previsti fino al 2028) di 'Avatar'.

E così, ripercorrendo un anno di cinema, è necessario partire dalla fine. Il film destinato a segnare il punto di passaggio tra il ‘prima’ e il ‘dopo’ pandemia è certamente quello uscito in Italia il 14 dicembre, ‘Avatar: La via dell’acqua’. Il secondo capitolo del film che ha registrato il maggior incasso di tutti i tempi, nei primi cinque giorni ha superato abbondantemente i 10 milioni di euro e, secondo gli esperti, in prospettiva – numero sale in cui è ‘inchiodato’, oltre 1200, e prezzi del biglietto comunque superiori viste le tante sale 3D – potrebbe agevolmente superare i 40 milioni di incasso finali. Un risultato clamoroso (atteso e sperato, a dir la verità), che fa impallidire quello ottenuto dai maggiori incassi dell’anno, legati tutti a film che hanno segnato la stagione e che, come spesso accade, sono dei blockbuster.