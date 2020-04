Adriana Volpe a Casa Marcello dopo il Grande Fratello Vip 4

La concorrente del GF VIP si confessa con il suo amico Marcello Cirillo nell’unica apparizione televisiva dopo l’uscita forzata dal reality. Che cos’è “Casa Marcello”? Un progetto web nato dall’inventiva di Marcello Cirillo e Alberto Maria Trabucco. Un’idea semplice con pochi ingredienti di qualità, una ricetta fatta in casa con il solo scopo di riuscire a tenere compagnia alle persone per un paio d’ore quotidiane in diretta web su youtube.

“Casa Marcello” è un vero e proprio programma TV ma in diretta streaming su YouTube. Cirillo che è abituato alla TV quotidiana e al contatto con la gente ha deciso di non restare fermo , in questo momento di isolamento generale ma necessario e di aprire sul web le porte di “Casa Marcello” regalando emozioni, sorrisi e allegria al suo pubblico. Un progetto partito per gioco, ma che grazie all’affetto della gente sta diventando sempre di più una piccola grande comunità, creando così momenti di intrattenimento e di aggregazione online/musicali con pensieri, riflessioni per restare vicini anche da lontani.





All’invito di Marcello Cirillo ha partecipare a questo vero e proprio esperimento sociale unico nel suo genere hanno risposto in tanti amici artisti, e se si parla di amicizia, non poteva mancare la bella e brava Adriana Volpe, che ha scelto proprio casa Marcello come prima apparizione dopo l’avventura del Grande Fratello Vip. L’elenco degli artisti intervenuti fino ad ora continua con Vincenzo Salemme, L’autore TV Massimo Cinque ospite fisso di “casa Marcello”, Francesco Baccini, Roberta Capua, Monica Leofreddi, Fausto leali, Tullio De Piscopo, Demo Morselli, Pino Insegno, Luisa Corna…e poi Manuela Aureli, Roberto Ciufoli, Manuela Villa, Mario Rosini, Tiziana Foschi e tanti altri amici artisti. Oltre alle tante canzoni cantate e suonate da Cirillo, ci sono rubriche utili come gli appuntamenti con la psicologa, La cucina di Andy Luotto, la palestra di Annalisa Minetti la meditazione di Bruno Cirillo; poi le testimonianze di persone che vivono per lavoro o per studio fuori dal nostro paese, le nonne d’Italia che ci raccontano le loro emozioni e i loro pensieri. Gli appuntamenti saranno annunciati sulle pagine social di Cirillo e si potranno seguire su YouTube al seguente link:

https://www.youtube.com/channel/UCb5UsCMXLEDcTetihY4D1Iw

Il progetto web di “Casa Marcello” non è passato inosservato alla stampa e ne ai mass media, infatti “TELEMIA” emittente regionale della Calabria e “TELEUNIVERSO” emittente regionale del Lazio hanno deciso di mandare in onda sui loro canali tv le puntate di “Casa Marcello”. Una grande soddisfazione per Marcello Cirillo che insieme al suo socio Alberto Maria Trabucco hanno creduto fin dal primo momento in questo nuovo e ambizioso modo di comunicare.