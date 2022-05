Alessia Marcuzzi pronta a sbarcare in Rai, torna anche Elisa Isoardi

Alessia Marcuzzi pronta a sbarcare in Rai con un programma Endemol

Dopo la trattiva segreta tra la Rai e Beppe Caschetto, manager di Alessia Marcuzzi, è di oggi l'annuncio, riportato da Dagospia, dello sbarco ia viale Mazzini della conduttrice che, dopo 25 anni, ha deciso di lasciare Mediaset.

Alla Marcuzzi spetterebbe, dunque, la conduzione di un nuovo programma in cinque/sei puntate, prodotto da Endemol Shine, sulla seconda rete del servizio pubblico che partirà a novembre e sarà in prima serata. Le trattativa sarebbero in dirittura d'arrivo.

In Rai anche Elisa Isoardi

Sempre Dagospia nelle scorse settimane aveva annunciato il ritorno in Rai di Elisa Isoardi, la conduttrice, dopo la chiusura per bassi ascolti de 'La Prova del Cuoco', aveva partecipato come concorrente a 'Ballando con le stelle' e 'L'Isola dei Famosi'.

Per l'ex compagna di Matteo Salvini sarebbe previsto un nuovo programma on the road, su Rai2 la domenica pomeriggio, in una fascia difficile per la diretta concorrenza con Mara Venier e Maria De Filippi.

