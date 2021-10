Ambra-Allegri, un capello biondo riapre il caso: "Guardate in casa Juventus"

Ambra-Allegri, il settimanale Oggi lancia la bomba: "L'allenatore l'ha tradita con una donna bionda vicina all'ambiente della Juventus"

La telenovela sulla rottura tra Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini si aggiorna con una nuova puntata. Sembra ormai chiaro che la coppia sia scoppiata per il tradimento dell'allenatore della Juventus, come ha sostanzialmente confermato la figlia maggiore di Ambra in un post su Instagram a difesa della madre. Allegri le avrebbe addirittura chiesto di pagare l'affitto del loro nido d'amore a Milano. Oggi il settimanale Oggi avrebbe lanciato una nuova indiscrezione in merito al tradimento di Allegri. Ambra avrebbe scoperto la scappatella dell'allenatore per un capello biondo trovato nella sua auto. Un "capello biondo, lungo e liscio", afferma la fonte.

"Non occorre andare troppo lontano. - afferma un secondo testimone rimasto anonimo - L'ambiente Juve è blindato e anche gli affari di cuore si giocano all'interno di un circuito chiuso. È tutta storia recente. Andrea Agnelli si è preso la bella- Deniz, che era moglie di un suo amico e manager. Alena Seredova, lasciata da Buffon, si è messa con Alessandro Nasi, cugino degli Elkann. Andrea Pirlo ha lasciato la moglie Patrizia, per mettersi con Valentina Baldini, amica di Deniz ed ex di Riccardo Grande Stevens, il cui padre, Franzo fu anche presidente della Juve. Insomma, se volete trovare la bionda, cercatela Ii".

La scelta di Striscia La Notizia di consegnare ad Ambra il Tapiro d'oro per la rottura con Allegri è stata fortemente criticata da molti, in primis da Selvaggia Lucarelli. L'attrice sembra aver mai superato la fine della storia d'amore durata 4 anni, tanto da dichiarare in TV che c'è per tutti "un giorno zero", ma a quanto pare avrebbe messo in moto i suoi legali nei confronti del TG satirico di Antonio Ricci.