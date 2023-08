Annalisa sensuale da morire: minigonna mozzafiato e tacchi a spillo.. FOTO

Annalisa bollente e sensuale da morire: minigonna mozzafiato

Mon Amour? Triplo disco di Platino. Disco Paradise (con Fedez e J-Ax)? Doppio platino. Entrambe le canzoni sono tormentoni di questa estate musica. Il minimo comune denominatore? Ovviamente lei, Annalisa, regina della musica italiana (assieme a Elodie). E per celebrare gli ultimi successi di una carriera sempre più esaltante nei giorni scorsi ecco una foto con camicia bianca senza maniche, cravatta scura, gonna corta, stivaletti neri e sensualità a mille. "Grazie, grazie, grazie" scrive Annalisa ai suoi milioni di fans social.

Che ricambiano: "Abbiamo una sola regina", scrive un follower.

E per lei si prepara un autunno con un concerto evento attesissimo al Forum di Assago (Milano, già ufficialmente sold out. "Ripenso a tutti questi anni passati a suonare ovunque. I mesi interi in cameretta, e poi nelle cantine a provare e riprovare, e poi i primi live, le prime canzoni scritte di notte, e poi i concorsi, il talent Amici e poi il lavoro certosino e paziente che abbiamo fatto tutti insieme, mattone dopo mattone, con la mia squadra e con voi, che mi avete sempre accompagnata da vicino o da lontano, anche quando sopra e sotto il palco eravamo solo qualche decina. E adesso siamo arrivati qui, tutti insieme in questo vortice - racconta Annalisa sui social – mi sento il cuore scoppiare. Il Forum è ufficialmente sold out e vi prometto che lo tireremo giù". Mancano più di due mesi e mezzo all'esibizione della cantante ligure ad Assago, ma il countdown è già partito.

Annalisa, tutina aderente e tacco 12... sexy da impazzire. "Divina"

Annalisa con capelli raccolti in una coda di cavallo, occhiali da sole neri, tutina aderente e tacco 12. La didascalia? Due emoticon: un paio di occhiali da sole e un fiore. Una foto semplice, elegante e al tempo stesso sensuale. "Quando la bellezza assume un volto e quel volto e la regina del pop", si legge tra i commenti dai fans. Piovono like e messaggi d'amore: "Divina"., "Dea", "Queen". Annalisa non vince solo nelle classifiche musicali.



Mon Amour e Bellissima - Annalisa Battiti Live Gallipoli. Video

LEGGI ANCHE