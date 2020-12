Artisti del Panettone 2020, dolci da sogno nel super evento in streaming. Il programma

ARTISTI DEL PANETTONE 2020 L’EVENTO CHE CELEBRA UN SIMBOLO DELLA TRADIZIONE ITALIANA SI TRASFORMA E DIVENTA DIGITALE - Domenica mattina la premiazione del Miglior Panettone d’Italia. L’evento fa parte delle iniziative di “Happy Natale Happy Panettone”

In un momento di estrema incertezza e di grande sofferenza per il settore produttivo, Artisti del Panettone (il programma) si evolve per diventare uno strumento concreto di promozione e supporto del prodotto simbolo del Natale per eccellenza e degli operatori che lo realizzano.

Giunto alla terza edizione, il format, che rientra negli appuntamenti dell’iniziativa promossa da Confcommercio Milano “Happy Natale Happy Panettone”, si trasforma diventando digitale, nel rispetto delle normative di sicurezza anti Covid. Il 12 e il 13 dicembre il pubblico potrà accedere alle masterclass digitali e ai diversi appuntamenti che avranno luogo nelle storiche sale di Palazzo Bovara in corso Venezia a Milano, sede del Circolo del Commercio di Confcommercio Milano, organizzati in collaborazione con APCI - Associazione Professionale Cuochi Italiani, MNcomm e le associazioni aderenti alla Confcommercio milanese e con il patrocinio di Camera di Commercio e Regione Lombardia. (lo streaming dell'evento)

La formazione 2020 degli Artisti del Panettone, guidata dal capitano Sal De Riso, vincitore della passata edizione, è composta da: Luigi Biasetto, Vincenzo Santoro, Paolo Sacchetti, i fratelli Giuseppe e Prisco Pepe, Andrea Tortora, Vincenzo Tiri, Maurizio Bonanomi, Stefano Laghi, Carmen Vecchione, Andrea Besuschio, Stefano Laghi e Francesco Borioli del collettivo Infermentum. Al fianco dei pasticceri scenderanno in campo anche chef del calibro di Claudio Sadler, Andrea Provenzani, Tommaso Arrigoni, Vincenzo Butticé, Massimo Moroni e Fabio Zanetello che daranno una personale interpretazione salata del panettone.





Tra gli appuntamenti in calendario le masterclass di Stefano Laghi e Carmen Vecchione sul lievito madre a casa e quella tenuta da Luigi Biasetto e Andrea Tortora sul panettone perfetto.

Anche quest'anno Artisti del Panettone torna in tv con quattro puntate dedicate al mondo della pasticceria artigianale con un focus sui lievitati, che andranno in onda all’interno di due speciali natalizi il 12 e il 19 dicembre alle 18.00 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell’Unione Europea, e in streaming su NOW TV.

Il Maestro Sal De Riso, in qualità di padrone di casa, accompagnerà gli spettatori alla scoperta di dolci lievitati inediti creati durante la trasmissione per l’occasione dai 12 Maestri lievitisti, suddivisi in coppie. Ogni maestro farà scoprire alcuni ingredienti del suo territorio e gli stessi ingredienti verranno utilizzati per caratterizzare il lievitato inedito realizzato live. La quarta e ultima puntata racchiude i momenti migliori delle tre puntate precedenti e contenuti inediti proposti da Sal De Riso.

Non manca l’abbinamento con il concorso omonimo, ideato e realizzato in partnership con La Gazzetta dello Sport. Il numero uno della classifica di Gazzetta entrerà nella competizione finale, la cui premiazione, presentata dallo chef più rock della tv Alessandro Borghese e dal l'istrionico conduttore Max Giusti, si svolgerà in streaming domenica 13 dicembre alle 12. Presidente il Maestro Sal De Riso, volto noto della tv italiana e vincitore dell’edizione 2019 e, insieme a lui a valutare i panettoni, ci saranno giornalisti esperti. Oggetto della gara sua maestà il Panettone classico milanese basso senza glassa.

Novità 2020, la possibilità di acquistare e regalare i panettoni degli artisti attraverso il sito Cosaporto.it. Per ogni Maestro sono disponibili fino a tre referenze: il panettone tradizionale e due gusti creativi, di un prodotto d’eccellenza, che mai come quest’anno ha un potere evocativo altissimo. Il servizio di delivery è disponibile a Milano, Roma, Torino anche con consegna in giornata.

Artisti del Panettone su Sky arrivano gli speciali natalizi - 12 maestri pasticceri guidati da Sal De Riso, collaboreranno per realizzare un lievitato mai assaggiato prima. Appuntamento il 12 e 19 dicembre alle 18 su Sky Uno e Now Tv, sempre disponibile On Demand

Artisti del Panettone torna in tv con due speciali inediti natalizi di due puntate ciascuno, che vedono protagonista il gotha della pasticceria italiana, riunito per dar vita a lievitati inediti nel rispetto della tradizione. Il programma andrà in onda il 12 e il 19 dicembre alle 18.00 su Sky e NOW TV.





Gli episodi mostreranno come nasce un lievitato artigianale di qualità, in un dolcissimo racconto fatto di passione e creatività, storia e innovazione. Sal De Riso, ideale guida super partes, condurrà lo spettatore in un viaggio goloso insieme ai dodici maestri pasticceri che, a coppie e insieme ai loro più fidati collaboratori, realizzeranno nuovi capolavori del gusto, replicabili a casa dai telespettatori, e impreziositi da ingredienti tipici dei rispettivi territori d’origine.

Artisti del Panettone, che celebra il dolce italiano simbolo delle feste, valorizzando l’artigianalità del lavoro tramandato dai maestri lievitisti, è uno spaccato sull’Italia e sulle sue ricchezze, che emergono sia nei prodotti presentati che nel dibattito informale e continuo tra i pasticceri in gara, che si confrontano e scambiano spunti e curiosità sulla cucina e sulle loro terre, coinvolgendo anche il telespettatore.

Sabato 12 dicembre, alle 18.00 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell’Unione Europea, e in streaming su NOW TV, andranno in onda le prime due puntate.

La prima prende il via con due giganti della pasticceria italiana, Luigi Biasetto ed Enzo Santoro che, dopo essersi scambiati i propri panettoni tradizionali, entrano nella cucina di Sal De Riso portando con sé gli ingredienti della propria terra. Biasetto e Santoro prepareranno il Pan Padano, un dolce inedito, che ha tra gli ingredienti anche una tipicità milanese, lo zafferano.





È poi il turno di Stefano Laghi e Francesco Borioli, il Professore e l’Ingegnere: è stato Sal De Riso a ribattezzarli così, perché il primo gira il mondo ad insegnare l’arte della pasticceria, mentre il secondo ha nel suo curriculum una laurea in ingegneria. Insieme danno vita all’Extra Perum, lievitato da colazione impreziosito da crema di pere e gocce di cioccolato.

Protagonisti della seconda puntata sono Andrea Tortora e Vincenzo Tiri, che hanno già esportato il loro talento anche oltreconfine. Il loro dolce inedito si chiama Li-Li, da limone e liquirizia, gli ingredienti speciali del loro bauletto. Andrea Tortora ha scelto i limoni del Garda, mentre Vincenzo Tiri ha portato in cucina la liquirizia della propria campagna, in provincia di Potenza.

L’incontro con i sapori mediterranei prosegue con la coppia composta da Andrea Besuschio e i fratelli Pepe: Babettone è il nome del loro lievitato, che rimanda all’incontro tra i classici panettone e babà. La base lievitata viene ricoperta da una crema al mascarpone, Babà e mela Annurca candita.

Le altre due puntate andranno in onda sabato 19, sempre alle 18.00 su Sky Uno e su NOW TV.

Nel terzo episodio, Sal De Riso accoglie nella cucina di Artisti Del Panettone Carmen Vecchione e Maurizio Bonanomi, che dimostreranno come un lievitato non debba per forza essere dolce, preparando un tramezzino, accompagnato da creme, marmellate, composte, ma anche affettati e formaggi.

A chiudere la puntata sono Luca Cantarin e Paolo Sacchetti, che preparano una ciambella a base di marzapane di marroni e pesche candite. Sacchetti racconta di aver scoperto questa ricetta da un’anziana signora della provincia toscana e di aver deciso, insieme al collega Cantarin, di trasformarla in un lievitato irresistibile.

La quarta ed ultima puntata, che chiude il sipario su Artisti Del Panettone, è una raccolta dei migliori momenti degli episodi precedenti.