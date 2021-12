Artisti del Panettone su Sky con Giulia Salemi, Sal De Riso e... Anticipazioni

Artisti del Panettone, due speciali natalizi su Sky con Giulia Salemi

Torna in tv Artisti del Panettone con due speciali natalizi di due puntate ciascuno, con protagonisti i migliori pasticceri d’Italia, riuniti per creare dolci inediti a partire dal loro panettone. Per la prima volta con la conduzione di Giulia Salemi, il programma sarà l’11 e il 18 dicembre alle 18.00 su Sky e NOW.

Artisti del Panettone, Vincenzo Santoro svelerà i segreti per riconoscere un panettone artigianale di qualità

Gli episodi di Artisti del Panettone guideranno gli spettatori alla golosa scoperta di nuove straordinarie creazioni che i maestri pasticceri realizzeranno utilizzando il simbolo della pasticceria natalizia italiana, il panettone, come uno degli ingredienti del dolce. Si tratta di ricette replicabili a casa utilizzando qualche fetta avanzata di panettone per stupire i propri ospiti con originali capolavori di dolcezza. I pasticceri, stimolati dalla simpatia e dalla curiosità di Giulia Salemi ad esporre la loro personale visione della pasticceria, durante la preparazione del dolce forniranno spunti e curiosità, e soprattutto preziosi suggerimenti, per realizzare con successo il dolce a casa. In ogni puntata il maestro Vincenzo Santoro, vincitore della passata edizione dell’omonimo concorso, svelerà i segreti per riconoscere un panettone artigianale di qualità, mentre il bartender Giorgio Facchinetti consiglierà dei nuovi cocktail, perfetti per accompagnare i dolci delle feste e condividere momenti speciali in famiglia e con gli amici.

Artisti del Panettone 2021 apre Sal De Riso. Anticipazioni

Sabato 11 dicembre, alle 18.00 su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW, andranno in onda le prime due puntate. Il primo episodio è aperto dal maestro pasticcere Sal De Riso, vincitore del Panettone World Championship 2021 e dell’edizione 2019 di Artisti del Panettone. Ambasciatore dei sapori e dei profumi della Costiera Amalfitana, Sal De Riso trasforma il panettone in un sontuoso budino glassato al cioccolato e ricoperto di crema di torrone. Il grande lievitista Vincenzo Tiri propone invece di riutilizzare il panettone creando un dolce che sposa due dei più grandi vanti della pasticceria italiana, il Panettone e il Tiramisù. Chiude la puntata Carmen Vecchione, che dà vita ad un'insolita versione salata del mitico dolce, realizzando degli irresistibili Fusilli di Natale.

Artisti del Panettone 2021 si parte con Lucca Cantarin nella seconda puntata. Anticipazioni

La seconda puntata è aperta da Lucca Cantarin, l'Artista del Panettone che riutilizza il dolce delle feste natalizie per creare una golosa Crème brûlée di panettone ricoperta da una glassa al cioccolato. Il purista della lievitazione, Maurizio Bonanomi realizza una morbidissima Crema di riso alla milanese arricchita da cubetti di panettone tostato, mentre Francesco Borioli del Laboratorio Infermentum insegna a realizzare degli irresistibili Trischettoni, tramezzini tricolore dolci e salati a base di panettone perfetti per rallegrare la tavola di Natale. Lo speciale in onda il 18 dicembre (alle ore 18 su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW) si apre con Andrea Tortora che condivide con gli spettatori una squisita ricetta a base di Pandoro, ovvero un'irresistibile Gaufre accompagnata da una crema al cioccolato al latte, da una salsa ai lamponi e da una riduzione di caffè e spezie. Seguono i fratelli Pepe, che propongono un dolce a base di panettone arricchito da una cialda alle arachidi e da una composta di "pellecchielle", squisite albicocche del Vesuvio. Paolo Sacchetti ingolosisce il pubblico con una Crostata di Giulebbe a base di panettone, crema pasticcera e crema di mandorle e albicocche. Nell’ultima puntata il campione del mondo Luigi Biasetto trasforma il suo lievitato in un'irresistibile Crème Caramel al panettone. Andrea Besuschio invece crea invece uno straordinario dolce al piatto chiamato Waffle Toni, mentre Stefano Laghi dà vita ad una torta da forno, un flan realizzato partendo dal panettone che Giulia Salemi spiritosamente ribattezza Flanettone.

Artisti del Panettone partner

ARTISTI DEL PANETTONE TV SU SKY

Sabato 11 e sabato 18 dicembre alle ore 18:00 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e pc, anche in viaggio nei paesi dell’unione Europea, e in streaming su NOW