Ascolti tv - Amici 2020, l'inviata di Maria De Filippi citofona alla Ferilli

Amici 2020 Serale, l'inviata di Maria De Filippi citofona a casa della Ferilli

Seconda puntata del Serale di Amici 2020 in uno studio senza pubblico per l'emergenza coronavirus. Maria De Filippi ha iniziato la trasmissione con un divertente collegamento sotto casa di Sabrina Ferilli. La conduttrice del programma di Canale 5 ha mandato una troupe sotto casa dell’attrice e amica per essere sicura che... la guardasse in tv. "Ogni volta che vado in onda chiedo ai miei amici di guardarmi e di dirmi poi come sono andata. La settimana scorsa ho chiesto a una mia amica e ho avuto l'impressione che mi dicesse delle grandi bugie, che in realtà non mi avesse seguita in tv. Così ho mandato Veronica, la nostra inviata, sotto casa sua. Almeno capiremo se davvero ci sta seguendo", ha detto Maria.

All'inviata che le ha suonato dicendo di essere "Maria De Filippi", la Ferilli prima ha messo giù il citofono pensando a uno scherzo. Poi, una volta capito di trovarsi davvero in onda, ha reagito con uno scherzoso "Che voi? Questa è matta", rivolto all'amica. Maria De Filippi ha decisamente preso in contropiede Sabrina Ferilli. La troupe di Amici 2020 è poi entrata nel palazzo e sul pianerottolo di Sabrina Ferilli in tuta e occhiali.