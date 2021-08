Ascolti Tv Auditel: Capodanno con Roberto Bolle, torna su Rai1 Danza con me

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di martedì 1 gennaio 2019 vedranno rifulgere su Rai1 la leggiadra stella di Roberto Bolle che torna a brillare in prima serata su Rai1 inaugurando l'anno nuovo come fece nel 2018 con grandissimo successo, vincendo anche il premio Rose D’Or come miglior programma di entertainment d’Europa.

Il programma Danza con me, questa volta con la partecipazione di Pif, vedrà - oltre a Roberto Bolle e al regista ed ex Iena, la partecipazione di Alessandra Ferri, Cesare Cremonini, Valeria Solarino, Stefano Accorsi, Fabio De Luigi, Luca e Paolo, Ilenia Pastorelli, Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea, Sergio Rubini e Rocco Papaleo.

Danza con me è prodotto da Rai1 in collaborazione con Ballandi Multimedia e Artedanza e, da un comunicato stampa ufficiale, apprendiamo che quest'anno sarà centrale "l’elemento narrativo che idealmente raccoglie la “danza danzata” e la arricchisce con storie e racconti di “danza parlata”. L’affabulazione si avvale della collaborazione ai testi di Stefano Massini, scrittore e drammaturgo di fama mondiale ed è affidata allo stesso Roberto Bolle e ai suoi ospiti narratori, in primis Pif– Pierfrancesco Diliberto – che tiene le fila del programma".

E ancora: "Accanto a lui la bellissima Valeria Solarino e un ricco parterre di ospiti, tutti più o meno volenterosi di partecipare al motto del programma “Danza con Me”: Stefano Accorsi, Fabio De Luigi nelle insolite vesti di esperto di danza, Luca e Paolo, Ilenia Pastorelli e i “Moschettieri del Re”, al secolo Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea, Sergio Rubini e Rocco Papaleo desiderosi di riconquistare il cuore della spadaccina Solarino. A colorare di musicaDANZA CON ME ci pensa Cesare Cremonini, generoso compagno di viaggio e di danze del programma con il quale Roberto duetterà in modi inaspettati e incredibili".

Danza con me "è realizzato negli spazi ex fieristici del Portello di Milano che hanno permesso la creazione di uno studio di oltre 1200 mq di superficie (60x20) e un palco principale di 300 mq, contribuendo così a riaccendere i riflettori su uno dei luoghi simbolo della città, presto al centro della riqualificazione annunciata dalla Rai".

E per quanto riguarda i dati tecnici, il programma è scritto da Roberto Bolle, Pamela Maffioli, Luca Monarca con Carlo Crocchiolo, Silvia Righini, Chiara Salvi. Collaborazione ai testi di Stefano Massini. La direzione artistica è di Roberto Bolle. Le scene sono di Luca Sala. La fotografia è di Fabio Brera. La regia di Cristian Biondani. Ideazione Grafica e Messa in Scena Cristina Redini e Massimiliano Bettoni. Coreografie originali di Massimiliano Volpini. Musiche di Leonardo De Amicis. Direttore di produzione Antonio Fontana. A cura di Rita Verrecchia. Produttore Esecutivo Rai Sandra Nicola. Produttore Esecutivo Ballandi Claudio Tarquini.