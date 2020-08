Spettacoli

Lunedì, 10 agosto 2020 - 11:00:00 Ascolti Tv: stravince 'Non dirlo al mio capo 2', bene anche 'Hawaii Five-0' Ascolti Tv: picco di ascolti per la fiction di Rai 1 'Non dirlo al mio capo 2'. Sul podio Canale 5 e Rai 2 con 'Hawaii Five-0'

Ascolti Tv, Rai 1 batte Canale 5 con 'Non dirlo al mio capo 2' 'Non dirlo al mio capo 2' ha vinto gli ascolti della prima serata di ieri. La fiction di Rai1 ha ottenuto infatti 2.236.000 telespettatori e il 13,72% di share nel primo episodio, e 2.002.000 con il 14,48% nel secondo. Ascolti Tv, podio per Rai 2 con 'Hawaii Five-0' Su Canale 5 il film 'Bold Pilot - Leggenda di un campione' ha conquistato 1.861.000 telespettatori e uno share del 12,17%, mentre al terzo posto si è piazzata Rai2 con 'Hawaii Five-0' visto da 1.160.000 telespettatori pari al 7,04% di share e, a seguire, con 'NCIS New Orleans' (1.125.000 telespettatori, share 6,99%). Appena fuori dal podio Rai3 con 'A raccontare comincia tu', che ha ottenuto 914.000 telespettatori e il 5,81% di share, mentre Italia 1 con il film 'Game Night - Indovina chi muore stasera?' ha totalizzato 667.000 telespettatori e uno share del 4,26%. Ascolti Tv di agosto, Tv8 supera Rete 4 Su Tv8 'Gomorra - La serie' ha interessato 496.000 telespettatori con il 2,99% di share e su Retequattro 'Una serata... bella per te, Bigazzi!' ha conquistato 359.000 telespettatori e uno share del 3,19%. Chiudono la classifica Nove con il film 'Pane amore e fantasia' (310.000 telespettatori, share 1,98%) e La7 con 'Atlantide' (256.000 telespettatori, share 2,35%).