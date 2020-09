Ballando senza Samuel Peron: è nuovamente positivo al Coronavirus

Milly Carlucci: Ballando prosegue senza Peron, il maestro di nuovo positivo al Covid

La conduttrice di Ballando con le stelle 15 Milly Carlucci aggiorna il pubblico con il nuovo 'bollettino di guerra' sui social, e annuncia che il maestro Samuel Peron, dopo un tampone negativo, è nuovamente positivo al Coronavirus.

Il ballerino dopo essere risultato positivo era stato già sostituito dall'insegnante di ballo Tinna Hoffman. E adesso non potrà ancora tornare in pista, mentre la Carlucci, con un “rido per non piangere“ nel video postato su Instagram, approfitta della notizia per fare una riflessione sull'imprevedibilità del Covid-19, che ha già causato non pochi problemi all'organizzazione del suo show.

“Per quanto riguarda Samuel, la strabiliante notizia di oggi è che dopo il tampone negativo dell’altra volta, oggi si è positivizzato su tutti e tre i parametri. E’ una cosa veramente incredibile, non ci possiamo credere. Questo dice quanto sia insidioso, strano e davvero sconosciuto questo virus… non so davvero cosa pensare. Fatto sta che lui adesso è positivo un’altra volta. In bocca al lupo Samuel, ti stiamo vicino”.

Ballando con le stelle: cresce l'intesa Celentano-Hoffmann. "Raimondo Todaro sta bene"

Da un punto di vista strettamente artistico, tuttavia, la prolungata assenza di Peron non sembra rappresentare un problema: c'è già una grande intesa infatti tra la sua partner di ballo, Rosalinda Celentano, e la maestra che lo sostituisce, Tinna Hoffmann. La Celentano non ha nascosto il desiderio di proseguire questa avventura con l’attuale maestra di ballo, cosa che a questo punto dovrà fare per forza.

Lo stesso Samuel Peron, “molto rammaricato“, riporta Davidemaggio.it, ha commentato la situazione sui social, scrivendo che “sembrava tutto stesse per finire ed invece il responso dell’ultimo tampone mi ha riportato alla dura verità di questa maledetta forma virale. Sono ancora positivo al Covid, quindi per chi volesse sapere del mio rientro a #ballandoconlestelle ad oggi non vi so rispondere“.

Nello stesso video, Milly parla del post operatorio di Raimondo Todaro dicendo che sta bene ma che i medici non si sono ancora pronunciati sulla sua presenza in studio sabato.