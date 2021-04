Barabara D'Urso via da Domenica Live? Al suo posto Elisa Isoardi: rumor bomba

Barabara D'Urso via da Domenica Live? Spunta il nome della Isoardi: rumor

Su Barbara D'Urso continuano a circolare rumors che non piacciono minimamente ai suoi fan. E' vero che Carmelita lascerà Mediaset per approdare in Rai? E' vero che lascerà Domenica Live? Dopo la bomba lanciata da Dagospia sul possibile addio di Barbara D'Urso a Mediaset e le presunte trattative con la Rai, spunta un'altra indiscrezione. Barbarella potrebbe lasciare Domenica Live. Chi prenderà il suo posto? Spunta il nome di Elisa Isoardi, ora impegnata all'Isola dei Famosi su Canale 5.

Barbara D'Urso rimane con un solo programma: rumor bomba

L'amata conduttrice partenopea potrebbe lasciare uno dei suoi programmi di punta, ossia Domenica Live. Nelle ultime settimane non sono mancati grossi sconvolgimenti a Mediaset. Live Non è la D'urso è stato chiuso in anticipo di ben due settimane rispetto alla precedente stagione e i cambiamenti negli studi di Cologno Monzese non sarebbero finiti. Il destino dei programmi di Barbara D'Urso e della stessa conduttrice diventa sempre più incerto.

A gettare altra benzina sul fuoco ci pensa ora Il Fatto Quotidiano secondo cui la conduttrice potrebbe rimanere con un solo programma nella prossima stagione televisiva, ossia Pomeriggio 5. “Secondo diverse fonti ritenute attendibili - si legge sul portale - Mediaset ha la volontà di ridimensionare il ruolo di Barbara d’Urso. Resterà certamente alla guida di Pomeriggio 5 ma la domenica pomeriggio continua ad essere in bilico, si cerca un cambio di passo e sembra essere solo una questione di tempo".

Che fine faranno gli altri programmi domenicali? Qui spunta il nome di Elisa Isoardi. La conduttrice torinese è al momento impegnata nella quinta edizione de L'Isola dei Famosi.

Elisa Isoardi al posto di Barbara D'Urso a Domenica Live: rumor

Per Elisa Isoardi la carriera è in continua ascesa. La ex conduttrice de La Prova del cuoco è molto amata non solo da pubblico Rai, ma anche dal pubblico di Mediaset. Dopo la sua partecipazione a Ballando con le Stelle, la Isoardi ha fatto letteralmente breccia nel cuore dei fan che la vorrebbero vedere impegnata in altri programmi televisivi. Al momento la conduttrice partecipa alla quinta edizione de L'Isola dei Famosi in qualità di naufraga. Si è già distinta per il suo caratterino ed è già stata al centro di accesi litigi.

Che cosa si prospetta all'orizzonte per lei? Secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe in lizza per la conduzione di Domenica Live, uno dei programmi di Barbara D'Urso. Il ridimensionamento della presentatrice partenopea di cui si vocifera nelle ultime ore, potrebbe infatti avere a che fare proprio con il programma domenicale.

Che cosa accadrà al palinsesto Mediaset? Elisa Isoardi prenderà davvero il posto di Barbara D'Urso a Domenica Live?