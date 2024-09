Barbara D'Urso sì, Chiara Ferragni no: ecco che cosa sta succedendo a Ballando con le Stelle

Barbara D'Urso a Ballando con le stelle. Gli ultimi rumor

Milly Carlucci ha chiuso il suo ultimo colpo per la nuova stagione di Ballando con le stelle. Al programma di Ra1 parteciperà anche Barbara D'Urso. L'ex conduttrice di Canale 5 sarà ballerina per una notte e quindi non ci saranno modifiche al cast o alla giuria. Stando a quanto afferma Giuseppe Candela su X, Barbara D'Urso dovrebbe essere la protagonista della seconda puntata di Ballando con le stelle in programma il 5 ottobre 2024. La conferma ufficiale dovrebbe arrivare molto probabilmente nella conferenza stampa di oggi.

Le voci su una possibile partecipazione di Barbara d'Urso al programma si rincorrono da queste estate. A luglio, stando ai rumors, lei e Milly Carlucci si sarebbero incontrate e pranzo. La conduttrice avrebbe voluto anche Maria De Filippi: "Ci siamo sentite al telefono ma non è facile organizzare una cosa del genere", aveva dichiarato a Nuovo TV. Allo stesso modo c'era stato un abboccamento con Chiara Ferragni, che avrebbe poi deciso di declinare (forse anche per la presenza in giuria di Selvaggia Lucarelli).

I 13 concorrenti della nuova edizione di Ballando con le stelle sono quindi i seguenti:

Tommaso Marini e Federica Pellegrini

I Cugini di Campagna

Nina Zilli

Furkan Palali

Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento

Bianca Guaccero

Massimiliano Ossini

Francesco Paolantoni

Sonia Bruganelli

Federica Nargi

Luca Barbareschi

Alan Friedman

Confermata la giuria composta da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith.