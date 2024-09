Federica Pellegrini, rivelazione Divina: non sopporta l'esplosione del suo seno. E a Ballando con le Stelle...

Federica Pellegrini si prepara al debutto a Ballando con le Stelle 2024

L'autunno di Federica Pellegrini sarà da star, anzi da stella a Ballando con le Stelle. La Divina è pronta per l'esordio in prima serata su Rai1 sabato 28 settembre 2024 dopo essere stata protagonista a Pechino Express un paio di anni fa quando colse il secondo posto nel reality adventure di Sky e TV8. Una medaglia d'argento televisiva ('Novelli Sposi' in coppia con il marito Matteo Giunta, con cui poi ha avuto la prima figlia, Matilde) per iniziare, ma c'è da scommettere che ora punterà all'oro, come ha fatto mille volte nella sua carriera da nuotatrice tra Europei, Mondiali e Olimpiadi.





Federica Pellegrini a Ballando con le Stelle 2024, "tutta la famiglia a Roma"

«Tutta la famiglia verrà con me a Roma; in questo modo potrò vivere a pieno l'esperienza senza rinunciare all'importanza di trascorrere quanto più tempo possibile insieme a Matteo e Matilde», ha raccontato Federica Pellegrini al settimanale Sette in vista dell'esordio nel programma di Milly Carlucci.

Federica Pellegrini e il corpo che cambia. La Divina rivela: fatico a convivere con l'esplosione di un seno importante

Non solo Ballando con le Stelle. Federica Pellegrini racconta il suo impegno di mamma a tempo pieno: «Per una donna indipendente e abituata a fare tremila cose in un giorno, è stata tosta. Poi io sono sempre stata molto magra e vedere il corpo che cominciava a cambiare non è stato facile, anche perché all'inizio desideravamo tenere per noi questa nuova condizione ma io mi vedevo diversa e temevo che tutti capissero il mio stato. Ma quando la pancia si è messa in mostra definitivamente e ormai la notizia era di dominio pubblico, ho capito che quel girovita non più sottile non era poi così male".

La Divina fa una rivelazione: "So che può far sorridere, ma l'unica cosa che non ho mai tollerato e con la quale anche oggi faccio fatica a convivere è l'esplosione di un seno importante. Ho imparato ad accettarlo perché è funzionale alla causa, ma non lo sento mio».

Federica Pellegrini e Matteo Giunta, secondo figlio dopo Matilde? La Divina risponde

Fede e il rapporto con la figlia: «Sulla carta ero pronta a dire: mi metto completamente a disposizione di questa bambina 24 ore al giorno e lascio da parte per qualche mese la mia vita. Ma quando poi sei lì nulla è così scontato. Forse anche perché ho scelto di fare un percorso di allattamento a richiesta che ti coinvolge completamente: i primi 40 giorni faticavo a uscire di casa, avevo mia figlia sempre attaccata. Allora ho capito quanto sono privilegiata ad avere accanto una rete che faceva squadra e mi supportava. Senza Matteo e i nonni, non ce l'avrei fatta».

Dopo Matilde, Federica Pellegrini e Matteo Giunta pensano al secondo figlio? «So che ai nonni piacerebbe, ma non si esprimono perché mi vogliono bene. E comunque io e mio fratello abbiamo due anni di differenza e mia mamma mi ha sempre detto di non farli così vicini, è dura con due bambini piccoli entrambi ma con esigenze diverse. Così io ascolto la mamma e aspetto».



Federica Pellegrini racconta le sue paure

Le paure della Divina: «Gli abissi: tuttora se non riesco a vedere il fondo non mi tuffo. Io e il mare ci rispettiamo, ma a debita distanza. E poi le uniche altre paure sono quelle legate ai tempi che viviamo e a mia figlia Matilde. Vorrei crescesse bene e con sani valori, capace di essere sempre libera e di sapersi difendere ed esprimersi in ogni cosa vorrà fare».

