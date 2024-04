Beautifulì anticipazioni: sta per accadere qualcosa di clamoroso. Ecco cosa

Beautiful, anticipazioni clamorose.

Steffy rivelerà a Finn che Taylor ha sparato a Bill molti anni prima. Nelle puntate di Beautiful dal 29 aprile al 5 maggio Spencer sarà deciso a difendere Sheila e riuscirà a portarla via da casa di Finn ricattando Steffy. Wyatt e Liam troveranno la parrucca della signora Carter a casa del loro padre e saranno preoccupati per lui.

Baker consiglierà ai due di stare attenti e allontanarsi, visto che Sheila potrebbe essere pericolosa. Bill chiamerà la polizia per far arrestare la signora Carter, ma avrà un piano ben preciso per farla tornare presto in libertà.