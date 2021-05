Belen e Antonino, Satta a cena da Cracco e il nuovo amore di Calcutta

Belen e Antonino cercano casa. Intanto arriva il docu-reality sulla famiglia Rodriguez

“Tornati dalle Maldive Belen e Antonino si sono decisi: dobbiamo cambiare casa”. A rivelarlo è uno scoop del giornalista Santo Pirrotta a Ogni Mattina (TV8). La coppia sta per spostarsi in una nuova bellissima abitazione: “Belen e Antonino volevano più spazio per l’arrivo della loro bimba, ma soprattutto desideravano dare un taglio netto al passato che la showgirl aveva costruito con Stefano De Martino nella vecchia abitazione…” rivela Pirrotta. Si tratta di un periodo denso di novità per la showgirl. E' infatti in arrivo un docu-reality sulla famiglia Rodriguez e "ci saranno anche Cecilia e Ignazio" riferisce il giornalista.

Melissa Satta beccata con un'ex fiamma a cena da Cracco

Nuovo amore per Melissa Satta? “Recentemente è stata paparazzata con un imprenditore della moda: Mattia Rivetti – racconta Pirrotta - ma qualche giorno fa, durante una cena nel nuovo ristorante di Cracco, all’improvviso è arrivato un calciatore: il capitano del Milano Alessio Romagnoli, che è andato a salutarla. Avevano già avuto un flirt nel 2019, chissà…”.

Calcutta e l'amore, e l'amore ai tempi di Calcutta

Calcutta, il noto e amato cantautore nato a Latina, classe 1989, star dell'universo alternative/indie italiano, che più mainstream non si può, sembra aver trovato l'amore. “Da pochi mesi è innamoratissimo di una collega, Santangelica, giovanissima e bravissima" dice Pirrotta. "Si sono conosciuti durante il lockdown e non è tutto: stanno per andare a vivere insieme a Bologna…". Il giornalista conclude con una interrogativo: "In arrivo anche una collaborazione insieme?”. Il resto è da scoprire.