Belve, Buy racconta il bacio a Ferilli: "Troppo ubriaca, ho usato un trucco"

Margherita Buy a Belve svela il retroscena dietro il bacio con Ferilli: "Ci siamo prese prima la grappa. Mi è piaciuto? Non so, ero ubriaca"

Margherita Buy nella puntata di ieri di Belve è ritornata sul celebre bacio con Sabrina Ferilli nel film "Io e lei". "Sul set per baciarvi vi siete prese la grappa prima", ha ricordato la conduttrice Francesca Fagnani. "Menomale che ce l'aveva. - ha risposto Buy per poi spiegare: "Lei aveva questa borsa con dentro le grappe, di vario genere".

"È stato un bacio bellissimo", ha continuato l'attrice. Al che Fagnani le domanda in modo piuttosto diretto: "Ha provato attrazione?". "Sabrina non è male, è bella. Un dopo non c'è stato", ha risposto l'attrice. "Un po' le è piaciuto?", l'ha incalzata ancora la conduttrice di Belve. "Non lo so. Ero troppo ubriaca", ha infine concluso Buy con una risata.

