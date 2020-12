Brosio e Maria Laura de Vitis: audio choc svela la verità sulla relazione

In una registrazione Maria Laura de Vitis, fidanzata di Paolo Brosio, ammette che la loro relazione le serve solo per arrivare al successo

Non c'è davvero pace per la coppia formata da Paolo Brosio e la giovanissima Maria Laura de Vitis, sempre se si possa parlare di vera relazione. Dopo le rivelazioni di Diego Granese, imprenditore milanese che sostiene di aver avuto un flirt con la modella, arriva la mazzata di un audio choc in cui viene rilevata la presunta verità sul rapporto tra Brosio e la de Vitis.

Laura de Vitis, la verità: "Sto con Brosio per arrivare al successo"

Durante il programma Live Non è la D'Urso è stata trasmessa una registrazione in cui Maria Laura de Vitis (qui i retroscena raccontati dall'ex fidanzato) ammette: "Sto con Brosio per arrivare al successo". Lei chiede di chiudere l'audio, lasciando il dubbio che si tratti di un siparietto costruito, mentre Brosio si mostra imbarazzato. "Abbiamo deciso di fare la talpa. Eravamo d’accordo per dire quelle cose, ma era falso", così si giustifica la De Vitis con il fidanzato in studio che non vuole ascoltare l’audio nemmeno durante la pubblicità.