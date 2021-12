Bruce Springsteen vende le sue canzoni per 500 milioni. E c'è anche...

Bruce Springsteen vende il suo catalogo di canzoni a Sony Music

Bruce Springsteen ha venduto le sue canzoni: o meglio, secondo quanto viene riferito da fonti di mercato citate dalla stampa internazionale (Billboard e New York Times), the Boss ha ceduto i diritti sul proprio catalogo musicale a Sony Music.

Bruce Springsteen, Sony: acquista diritti catalogo per 500 mln dollari

Un affare da oltre 500 milioni di dollari. Stando a questi rumors, si tratterebbe del maggior accordo mai concluso sull'opera di un singolo artista. Tra le canzoni del catalogo musicale registrato dal Bruce Springsteen ci sono tutti i suoi successi - da "Born to run", passando per "Born in the Usa" e "Blinded by the light" - i brani incisi e quelli realizzati come autore.

Springsteen-Sony, il precedente di Bob Dylan-Universal

Lo scorso anno Bob Dylan aveva venduto i diritti sulle proprie opere a Universal per oltre 300 milioni.

E inoltre