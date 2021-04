Can Yaman "furioso, usato da Diletta Leotta". Rivelazioni bomba

Can Yaman e Diletta Leotta: l'ultima bomba sulla coppia

Can Yaman e Diletta Leotta sono al centro dei riflettori da alcuni mesi, per la loro presunta love story. In pochi credono al loro amore. La maggior parte delle persone ritiene che la loro vicinanza sia stata studiata a tavolino per ottenere maggiore visibilità. Fino a pochi giorni fa si parlava addirittura di matrimonio in arrivo. Le nozze però sono misteriosamente saltate. Le fan della coppia esigono chiarezza, ma gli ultimi rumors stanno solo creando scompiglio. Mentre a Diletta Leotta continuano ad essere attribuiti diversi flirt, ora a parlare è l'attore turco. Nel nuovo numero in edicola del magazine Nuovo Tv, ci sarebbe una rivelazione clamorosa.

Can Yaman "furioso. Si sente usato da Diletta Leotta": rivelazione super

Riccardo Signoretti ha dedicato un lungo articolo alla coppia di cui tutti chiacchierano, quella formata da Can Yaman e Diletta Leotta. Dopo aver ripercorso la presunta storia d’amore fra la giornalista sportiva e l'attore turco, il settimanale Nuovo Tv sgancia una bomba. Il protagonista di DayDreamer – Le Ali del Sogno si sentirebbe usato dalla Leotta. Perchè proprio adesso? Che cosa è successo?

Can Yaman sarebbe furioso perché si sarebbe usato dalla sua fidanzata per avere visibilità e finire in prima pagina su tutte le riviste di cronaca rosa. La delusione dell'attore turco avrebbe a che fare con il rifiuto della proposta di matrimonio. Poco tempo fa, Can avrebbe regalato a Diletta Leotta un anello di fidanzamento da 40 mila euro, chiedendole di diventare sua moglie. La giornalista avrebbe però fatto un passo indietro. Da quel momento l'attore avrebbe iniziato ad avere dei dubbi.

Can Yaman, Diletta Leotta si sfoga sui social

"Sono stufa", sbotta Diletta Leotta confermando la love story con Can Yaman. "Posso dire che mi sono stufata?", ha sottolineato la giornalista, chiedendosi poi perché se ha scelto di frequentare un attore bellissimo, la loro deve essere per forza una storia d'amore inventata.

Alla conduttrice sono stati attribuiti diversi flirt nel corso dei mesi. Ieri è però spuntato un rumor bomba, con tanto di immagini che costituirebbero una prova. Diletta Leotta è stata beccata insieme a Ryan Friedkin, il vice-presidente della Roma. La giornalista ha subito smentito dicendo di non essere una "mangiauomini", ma una foto la inchioderebbe, quella del bacio!

Diletta Leotta e Ryan Friedkin BACIO: spunta la foto

La giornalista di Dazn ha sempre smentito i flirt, ora però sono le immagini a smentire lei. Dagospia ha parlato nei giorni scorsi di un incontro fra Diletta Leotta e Ryan Fredkin. Ora è spuntata una "prova decisiva". Il Settimanale "Oggi" ha pubblicato una foto clamorosa del bacio fra la conduttrice e il vicepresidente della Roma. Flirt passeggero o vero amore? Finzione o realtà? Sono tante le domande che si pongono i fan, stupiti da questo super gossip. "Un aperitivo non vuol dire nuovo amore", aveva scritto ieri la Leotta su Instagram. Il bacio scattato da "Oggi" sembra però una prova incontrovertibile.