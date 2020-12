Capri, gli auguri agli italiani degli Scialapopolo arrivano con un video

Singolari auguri del Gruppo Folkloristico caprese Scialapopolo in occasione delle festività natalizie. In attesa del 1° Gennaio 2021, il gruppo guidato da Costantino Paturzo -che ancora oggi mantiene viva sull’isola indossando costumi tradizionali, la musica popolare e la tarantella- si autofinanzia realizzando un video augurale non potendo mettere in scena, come fa da settant’anni, il consueto spettacolo dalla famosa Piazzetta. Il video, che è stato realizzato grazie al sostegno del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo vede la partecipazione di tutti i componenti del gruppo folkloristico e l’amichevole partecipazione di Guido e Gianluigi Lembo, patron della Taverna Anema & Core.

Le riprese, ed il video, realizzati senza scopo di lucro, precisano i promotori dell’iniziativa, sono realizzate presso alcune delle più belle location dell’isola. La scrittura e la regia sono state curate da Simone Di Martino, con la fotografia di Liliana Viva, il montaggio di Salvatore Esposito e l’apporto di Foto Flash Capri.



Il video sarà condiviso sui canali social del Gruppo Folkloristico Scialapopolo di Capri e in altre piattaforme il primo Gennaio 2021.