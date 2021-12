Casa di Carta 5, parte 2: oggi si conclude l'epopea della banda

Casa di carta 5, parte 2: gli ultimi 5 episodi della serie TV spagnola sono disponibili su Netflix

Alle ore 9:00 di oggi 3 dicembre sono ufficialmente arrivati su Netflix gli ultimi cinque episodi della serie TV spagnola La Casa di Carta 5 parte 2. A questo punto della storia la banda è rinchiusa nella Banca di Spagna da oltre 100 ore, sono riusciti a salvare Lisbona, ma il momento più buio arriva dopo aver perso il professore, catturato da Sierra e, per la prima volta, senza un piano di fuga; proprio quando sembra che niente possa andare peggio, entra in scena un nemico molto più potente di tutti quelli affrontati finora: l’esercito, così la fine del più grande colpo della storia si avvicina e quella che era iniziata come una rapina si trasformerà in una guerra. Il finale, parola de Il Professore, si prospetta "adrenalinico".

La Casa di Carta è stato un vero e proprio successo internazionale, sorpassato solo dal fenomeno Squid Game. I fan della serie TV spagnola per il finale di stagione hanno potuto entrare a far parte della banda, vedendo comparire il proprio nome nei titoli di coda. Altri ancora hanno preso troppo sul serio le vicende raccontate ne La Casa di Carta 5 parte 2 e a Milano hanno emulato i loro beniamini con una rapina in banca in via Forze Armate. Gli tre autori del reato sono agli arresti.