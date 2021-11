Casa di Carta 5, scopri come entrare nella banda: i dettagli del concorso

La Casa di Carta 5: Netflix lancia un concorso online che permetterà a 100 fan di veder comparire il proprio nome nei credits dell'ultimo episodio della serie TV

Il sogno di ogni fan de La Casa di Carta sta per realizzarsi. Netflix per celebrare l'uscita della seconda parte della quinta e ultima stagione della serie TV spagnola (3 dicembre 2021) ha lanciato un concorso che consente di entrare nella banda di ladri guidati da Il Professore. Il proprio nome infatti comparirà nei contenuti extra della seria.

Casa di Carta 5, scopri come entrare nella banda

"A tutti voi, che siete rimasti insieme alla banda per tutto questo tempo. - si legge nel post di Netflix che celebra l'iniziativa - È giunto il momento di rivendicare il posto che vi spetta". Per diventare membro del gruppo basta collegarsi al sito www.entra-nella-banda.com e inserire i dati richiesti (nome, cognome ed email). A comparire nei credits saranno solo i primi 100 a partecipare al concorso. In attesa del debutto ufficiale della seconda de La Casa di Carta 5, qui potete trovare curiosità, indiscrezioni e anticipazioni (senza spoiler) sul finale.

La Casa di Carta 5 è stata tra le serie TV più viste nella storia di Netflix fino all'arrivo di Squid Game. La produzione coreana ha ispirato meme e anche emulazioni nella vita reale (più o meno pericolose). Nelle scorse settimane sono poi emerse ulteriori indiscrezioni sulla seconda stagione, che promette di essere di un livello ancora superiore alla precedente.