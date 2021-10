Squid Game 2, uscita: cosa sappiamo della prossima stagione della serie TV

Squid Game 2, uscita: le ultime notizie sulla prossima stagione della serie TV più vista su Netflix

Squid Games è la serie evento di Netflix. Stiamo parlando non solo del contenuto più visto in Italia e nel mondo ma anche della produzione che potrebbe sbaragliare il successo di veri e proprie fenomeni globali come La Casa di Carta e Bridgerton. Squid Game è una serie coreana in 9 episodi che racconta le vicende di un gruppo di persone senza speranza impegnate in un gioco mortale di sopravvivenza che potrebbe permettergli vincere un ricco premio di circa 33 milioni di euro. I partecipanti sono sottoposti a prove fisiche e psicologiche enormi basate su giochi per bambini sotto il costante controllo di guardie mascherate e del Front Man. Perdere significa morire. La serie ha avuto un tale successo che già si parla di Squid Game 2.

Squid Game 2, uscita: il regista conferma il progetto ma la data di lancio è solo un'ipotesi

Il successo della serie è stato tale che Netflix difficilmente potrebbe rinunciare a Squid Games 2, sebbene non sia ancora stato rinnovato il contrato per una seconda stagione. La decisione comunque non spetta solo alla piattaforma di streaming ma anche al regista e produttore Hwang Dong-Hyuk, che al momento è impegnato nelle riprese di un lungometraggio ma lascia aperta una porta a un seguito della storia.

"Sto ricevendo un sacco di pressioni relativamente alla seconda stagione di Squid Game. Ho ancora un po' di storie da raccontare: ad esempio quella del Front Man e del rapporto con suo fratello; oppure quella di Gi-hun. - afferma Hwang Dong-Hyuk - Insomma, sento di dover fornire risposte e spiegazioni al pubblico. Ora sto pensando alla seconda stagione... Ma dopo aver finito le riprese della prima ero talmente stanco ed esausto da non averci minimamente pensato. Il successo esaltante di Squid Game mi rende felice ma, allo stesso tempo, mi mette un sacco di pressione addosso".

La prima stagione di Squid Game è arrivata su Netflix dopo 10 anni di lavoro ma per quanto riguarda Squid Game 2 i tempi dovranno essere necessariamente più brevi. Ad oggi si parla di un possibile lancio nell'autunno del 2020 ma si tratta solo di ipotesi non confermate.