Cecilia Capriotti entra nella squadra di talent seguiti da LaPresse

Il gruppo LaPresse, la prima agenzia di stampa multimediale italiana a guida imprenditoriale, annuncia l’entrata nella sua squadra di talent di Cecilia Capriotti.

LaPresse Management gestisce e valorizza la carriera di artisti che hanno deciso di affidarsi alla sua struttura curando con esperienza e professionalità ogni aspetto lavorativo grazie alla capacità di interfacciarsi con il mondo dei media e con le reti televisive.

"Cecilia Capriotti - si legge in una nota - sarà seguita da esperti della comunicazione in grado di garantire un valido supporto in ambito artistico. Inoltre, come per tutti i talent LaPresse, Cecilia Capriotti riceverà assistenza legale in ambito contrattuale e sarà affiancata da un ufficio stampa".

La squadra di LaPresse Management è attualmente composta da Barbara d’Urso, Manuela Arcuri, Rita dalla Chiesa, Andrea Iannone, Laura Barth, Gaia Bermani Amaral, Barbara Pedrotti, Giovanni Ciacci, Ilenia Arnolfo, Monica Bertini e Adriana Volpe.