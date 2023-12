Che fine ha fatto Natalia Estrada? Cosa fa oggi la showgirl spagnola

Che fine ha fatto Natalia Estrada? Negli anni ‘90 è stata una star della tv, tanti i programmi di successo condotti sui canali Mediaset (da La Sai l’Ultima a Paperissima senza dimenticare Beato tra le Donne per fare qualche esempio). O in Spagna con la versione iberica di Ballando con le Stelle. Ma anche film importanti, come Il Ciclone di Leonardo Pieraccioni o la commedia Olè dei fratelli Vanzina al fianco di Massimo Boldi.

Poi, la showgirl, attrice e ballerina (in passato sposata a Giorgio Mastrota e successivamente legata per alcuni anni a Paolo Berlusconi) si è ritirata quando era all'apice della carriera.

Nel 2006 Natalia Estrada ha fondato l’Italian Western Academy, un’associazione per la promozione dell’equitazione americana e ha incontrato anche il suo nuovo compagno Andrea Mischianti.

Oggi gestisce un maneggio vicino Asti e un ranch poco fuori Forlì. “Sveglia alle cinque e mezzo, monto due o tre cavalli, cucino, pranzo, e poi lavoriamo con gli allevamenti”, raccontò in un'intervista al Corsera alcuni anni fa. “La tv ormai appartiene al mio passato - spiegò a gazzetta.it -. Non la rinnego ma neppure ne sento la mancanza. Nei palinsesti televisivi non vedo molte idee che possano fare per me. Amo vivere la mia vita in pace, in campagna e viaggiare quando posso. Ma non escludo che se mi proponessero qualcosa di valido e non il solito reality, legato ai cavalli, potrei prendere in considerazione la proposta”.