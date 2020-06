Chernobyl - La Serie, nuove puntate su La7. Anticipazioni

Dopo l’esordio record che ha fatto toccare quasi 1 milione e 500 mila spettatori e il 6,5% di share giovedì 25 giugno in prima serata e in prima tv in chiaro su La7 torna - Chernobyl - La Serie, la straordinaria e appassionante fiction che racconta il più grande incidente atomico della storia.

Nel secondo appuntamento con gli episodi 3 e 4 vedremo la tragedia in atto e il governo che cerca di minimizzare le moltissime vittime inconsapevoli delle radiazioni. Mentre dal Cremlino gli ordini sono di mantenere l’incidente sotto silenzio, le persone si contaminano anche indirettamente, come succede a Lyudmilla Ignatenko, la moglie incinta del coraggioso vigile del fuoco Vasily, in azione la notte del disastro. Intanto Legasov e Khomyuk indagano per comprendere la dinamica dell’incidente, apparentemente “impossibile.

A seguire spazio all’appronfondimento sui temi ancora molto attuali che la serie pone con lo speciale di Andrea Purgatori ‘’Atlantide – Speciale Chernobyl’’.