Chi è Aitana, la cantante che ha duettato con Sangiovanni incantando Sanremo

Aitana è conosciuta come la "principessa spagnola del pop" ha ricevuto 2 nomination ai Latin Grammy

Sangiovanni per la serata di Sanremo 2024 dedicata alle cover è salito sul palco con l'artista iberica Aitana per cantare Mariposas, ovvero la versione spagnola di Farfalle, il brano con cui il cantante vicentino ha concorso al Festival dell'anno scorso. "Mi hai dato la possibilità di farmi conoscere ad un altro Paese e a chi non ascolta la musica italiana e non ti ho mai ringraziato abbastanza. Sono onorato di averti sul palco con me a Sanremo. Sono convinto che tutti gli italiani che ancora non ti conoscono si renderanno conto della star che sei", ha dichiarato Sangiovanni in una storia su Instagram per motivare la scelta di Aitana per accompagnarlo sul palco dell'Ariston.



Aitana duetta con Sangiovanni

Aitana



Aitana Ocaña Morales, conosciuta solo come Aitana, è nata il 27 giugno 1999 ed ha ottenuto la popolarità in Spagna classificandosi seconda nel revival del talent Operacion Triunfo. Il singolo "Lo Malo" realizzato insieme ad Ana Guerra è diventata in una hit nel Paese iberico. Il suo primo album "Spoiler", che segue il debutto da solista con il singolo "Teléfono", ha ricevuto nel 2019 una nomination ai Latin Grammy come miglior album pop. Alla fine del 2020 ha pubblicato il suo secondo album "11 Razones".

Nel 2022 debutta ocme attrice nella serie originale La Ultima su Disney+ di chi ha anche realizzato la colonna sonora. Nel 2021 è stata valutatrice di La Voz Kids e poi allenatrice per i due anni successivi. E' soprannominata la principessa spagnola del pop.