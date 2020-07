Cinema, si accendono i riflettori sul Lake Como Film Nights Off Edition

In programma dal 24 al 31 luglio sette film d’autore, tra cui due pellicole restaurate, un’anteprima su grande schermo e un progetto digitale speciale

Torna il grande cinema a Villa Erba di Cernobbio e tornano a riaccendersi gli schermi delle Lake Como Film Nights, la kermesse cinematografica nell’ambito della rassegna estiva Villa Erba Open Air, edizione speciale del progetto Cultura di Villa Erba per il 2020. Anche in questo anno particolarmente complicato la dimora storica luogo simbolo per eccellenza del binomio tra cinema e Lago di Como si apre al territorio, per offrire eventi culturali di qualità fruibili nella massima sicurezza e occasioni di valorizzazione di un luogo e un patrimonio unici. Dopo la settimana di appuntamenti musicali con “Note in Villa” in collaborazione con Teatro Sociale di Como / AsLiCo (in calendario fino al 12 luglio tra concerti di musica classica, jazz e opere anche per i più piccoli), dal 24 al 31 luglio tutte le sere alle 21.15 è la volta degli incontri con il cinema d’autore: 7 notti di grande cinema per una platea raccolta e immersa tra gli alberi del parco della residenza che fu di Luchino Visconti.

Organizzate dall’Associazione Lago di Como Film Festival in coproduzione con Villa Erba S.p.A. con il patrocinio del Comune di Cernobbio e con il contributo di Intesa Sanpaolo, ComoDepur e Fondazione Cariplo, le Lake Como Film Nights arrivano a completamento e chiusura del percorso intrapreso dalla “off edition” del Lake Como Film Festival 2020 con la rassegna DOC Grumello - TRA UMANO E URBANO organizzata in collaborazione con l’Associazione Villa del Gumello: quattro documentari che esplorano i contesti urbani, il rapporto con gli elementi naturali e gli elementi umani in programma il 10, 12, 17 e 19 luglio nei Giardini della Villa del Grumello.

Dopo la parentesi documentaristica, il Lake Como Film Festival si sposta a Villa Erba per rinnovare l’alchimia delle notti di cinema tra gli alberi secolari della villa e la magia del lago con la sezione PANORAMA, proponendo su grande schermo sette film di generi diversi che rappresentano il “paesaggio mondo” (tra cui due pellicole restaurate, omaggio alla storia del cinema e un’anteprima su grande schermo) e un progetto digitale frutto dell’esperienza vissuta durante i mesi di quarantena. Muovendosi lungo le rotte dello speciale Atlante Cinematografico, la mappa digitale nata per visualizzare i luoghi raccontati dai titoli tratti dalle passate edizioni, il Festival continua a tracciare un viaggio nel mondo tra paesaggi naturali e umani, che si arricchisce della programmazione 2020. Il cinema diventa una lente a servizio dello spettatore, per condurlo alla scoperta di luoghi nuovi e culture diverse.

Si comincia venerdì 24 luglio con un opening dedicata al lockdown – e non potrebbe essere diversamente: “#realwindows | un mondo sospeso” è il progetto digitale che raccoglie i video realizzati nel periodo di quarantena. Lanciata il 23 marzo sui sito web e sui social del Festival, l’iniziativa ha collezionato circa 300 contributi non solo dal Lago di Como ma anche dal resto d’Italia e del mondo, dando vita un’emozionante narrazione corale, che evoca un'ipotetica giornata in viaggio dalle finestre degli spettatori. Al film collettivo sarà dedicata una speciale videoinstallazione su tre schermi dalla parte della Darsena. A seguire sullo schermo PANORAMA La Famosa invasione degli orsi in Sicilia, lungometraggio d’animazione firmato da Lorenzo Mattotti, tratto fedelmente dal romanzo omonimo scritto e illustrato da Dino Buzzati e presentato lo scorso maggio al Festival del Cinema di Cannes nella sezione "Un certain regard".

Dopo diversi luoghi nel mondo e la Sicilia, sabato 25 luglio il cinema delle Lake Como Film Nights porta a Cape Forchu, nella Contea di Yarmouth in Nuova Scozia (Stati Uniti) con The Lighthouse di Robert Eggers con protagonisti Robert Pattinson e Willem Dafoe. Questo piccolo capolavoro tratto da racconto incompiuto di Edgar Allan Poe e presentato a Cannes 2019, non è mai uscito nelle sale a causa del Coronavirus. Disponibile solo sulle piattaforme di streaming, arriva come anteprima rispetto all’uscita homevideo prevista in autunno sullo schermo PANORAMA a Villa Erba in versione doppiata in italiano grazie alla collaborazione con Universal Pictures Italia.

Domenica 26 luglio è la volta del South Dakota (Stati Uniti) nella riserva indiana di Pine Ridge con The Rider di Chloé Zhao. Tra favola contemplativa e film sociale, Zhao firma una ballata western presentata al Sundance Film Festival 2018.

Lunedì 27 luglio grande protagonista è la Cordigliera delle Ande in Cile con La Cordigliera dei sogni, film di Patricio Guzman presentato al Festival di Cannes 2019 – fuori concorso nella sezione “Proiezioni speciali”. Dopo essere andato a Nord, nel deserto di Atacama, per "Nostalgia della luce", ed essere stato a Sud, in Patagonia, per "La memoria dell'acqua", Guzmán chiude con questa pellicola la trilogia sul territorio fisico cileno indagato come testo fisico, culturale ed emotivo.

Il primo omaggio alla storia del cinema è in programma martedì 28 luglio con un classico: La Dolce Vita di Federico Fellini. Nel centenario dalla nascita del Maestro e a 60 anni dall’uscita di uno dei suoi capolavori e tra le più celebri pellicole della storia del cinema a livello mondiale, il film che fu vincitore della Palma d'oro al XIII Festival di Cannes e dell’Oscar ai migliori costumi, arriva nella sala open air di Villa Erba in una versione restaurata a cura della Cineteca di Bologna, rinnovando così per il secondo anno consecutivo la collaborazione con l’istituto dopo l’anteprima di “Apocalypse Now Final Cut” proposta nella passata edizione. La proiezione del film verrà preceduta da un videosaluto registrato di Gian Luca Farinelli, direttore della Cineteca.

Mercoledì 29 luglio è in programma La vita invisibile di Eurídice Gusmão, trasposizione filmica del romanzo ambientato a Rio de Janeiro "Eurídice Gusmão che sognava la rivoluzione" presentato al Festival di Cannes 2019 Miglior Film “Un Certain Regard”. Il fim è anticipato da DISTANT_SILENCE di Massimo Colombo, cortometraggio ambientato sul Lago di Como.

Giovedì 30 luglio è il turno di un film cult: a 25 anni dall’uscita nel 1995, la notte di cinema di Villa Erba si riempiono della poesia e liricità di Dead Man, punto più alto dell’ispirazione filmica di Jim Jarmusch che realizza un’opera assolutamente unica nel suo genere ambientata lungo il fiume Rogue, nel sud-ovest dell’Oregon (Stati Uniti) e che arriva in visione alle Lake Como Film Nights in edizione restaurata.

Alberto Cano, Direttore e ideatore del Festival ha commentato: «Il Lake Como Film Festival nelle sue otto edizioni, con la sua vocazione dedicata al cinema di paesaggio, ha sempre cercato una particolare relazione con i luoghi del territorio e le sue evocazioni. Il format delle Lake Como Film Nights nasce quale frutto dell’incontro con le memorie e i paesaggi di Villa Erba a Cernobbio. Siamo contenti di poter, seppur in limitate condizioni dettate dall’attuale situazione, riproporre anche quest’anno le nostre notti nel luogo che è testamento della ricca relazione tra il cinema e il Lago di Como. Abbiamo pensato a una piccola platea immersa nel parco della villa, dilatando la programmazione su 7 notti, con 7 film in cui condensiamo lo sguardo del festival sui paesaggi del mondo, spaziando tra i luoghi, ma anche tra i generi e gli stili del cinema, con due particolarissimi omaggi alla sua storia, due riedizioni digitali audiovisivamente perfette, “La dolce vita” di Federico Fellini a 60 anni dalla Palma d’oro di Cannes e un film diventato, a 25 anni dalla sua uscita, di culto “Dead Man” di Jim Jarmusch».

Informazioni e biglietti

Prenotazione obbligatoria (190 posti disponibili)

INGRESSO € 9 - ABBONAMENTO 7 film € 45 (+10% prevendita online).

Tutti gli spettacoli sono con acquisto online obbligatorio su:

www.liveticket.it/lakecomofilmfestival .

In caso di pioggia gli eventi sono annullati e i biglietti rimborsati.

Venerdì 31 luglio sarà recuperata una delle eventuali serate annullate.