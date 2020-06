Cinema, Winona Ryder su Mel Gibson: "Antisemita e omofobo". La replica

Wynona Ryder accusa Mel Gibson di essere antisemita e omofobico. L'attrice ebrea da parte di padre, in un'intervista al Sunday Times, ha riportato diversi esempi: "Ci sono momenti in cui le persone hanno detto: 'Aspetta, sei ebrea? Ma sei così carina!', oppure c'era un film in cui ero molto tempo fa, era un pezzo d'epoca, e il capo dello studio, che era ebreo, disse che sembravo 'troppo ebrea' per interpretare una di una famiglia di sangue blu". Nel contesto, la Ryder ha anche raccontato un inquietante incontro con Mel Gibson. "Eravamo a una festa affollata con uno dei miei migliori amici - ha detto -, Mel Gibson stava fumando un sigaro, e mentre stavamo parlando ha detto al mio amico, che è gay, 'aspetta, ma potrei prendere l'Aids?', e poi disse qualcosa sugli ebrei, tipo 'ma non sei una oven dodger, vero? (modo dispregiativo di definire gli ebrei che indica più o meno 'fritta al forno', ndr). Poi ha provato a scusarsi più tardi". L'attore non è nuovo a simili episodi. Tempo fa ebbe un altro sfogo antisemita, quando un rapporto della polizia rivelò che, durante un controllo in auto nel 2006 urlò ai poliziotti la frase: "Gli ebrei sono responsabili di tutte le guerre nel mondo!".

I rappresentanti di Gibson respingono le accuse

Il team di rappresentanti di Mel Gibson ha però respinto le nuove accuse mosse contro l'attore dall'attrice Winona Ryder, che denuncia di aver assistito a molti dei suoi commenti antisemiti e omofobi durante una festa. Non è la prima volta che Ryder fa riferimento a questo fatto o alla prima controversia, ma "questo è falso al 100%. (Ryder) ha mentito più di un decennio fa, quando ha parlato con la stampa, e ora sta mentendo", ha detto un rappresentante di Gibson alla rivista Variety.