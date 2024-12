28 anni dopo: Cillian Murphy è diventato uno zombie? La teoria del trailer svela nuovi misteri

Il ritorno di 28 giorni dopo: il primo trailer di 28 anni dopo

Il tanto atteso ritorno della saga di 28 giorni dopo è ufficialmente iniziato con il rilascio del primo trailer di 28 anni dopo, il nuovo capitolo che continua la storia apocalittica iniziata nel 2002. Il video pubblicato da Sony Pictures ha immediatamente catturato l'attenzione dei fan, svelando alcuni dettagli inquietanti e stimolando nuove teorie su come evolverà la trama.

Cillian Murphy e il misterioso ruolo da infetto

Nel trailer, una scena mostra un personaggio zombificato che somiglia in modo sorprendente a Cillian Murphy, protagonista del primo film. Questa apparizione ha scatenato l'immaginazione dei fan, che si sono chiesti se l'attore, famoso per il suo ruolo di Jim, possa tornare nella saga come un infetto. Murphy, infatti, è stato confermato come produttore esecutivo della nuova trilogia, ma la sua apparizione nel primo capitolo dovrebbe limitarsi a un cameo. La somiglianza con l'infetto nel trailer è tuttavia troppo forte per non suscitare curiosità.

Zombie

Teorie e aspettative: Murphy zombificato o una falsa pista?

La teoria che Murphy possa interpretare un infetto ha subito preso piede tra gli appassionati, ma è difficile credere che un attore del suo calibro venga "sprecato" in un ruolo di zombie. Alcuni sostengono che la scena nel trailer sia solo un'illusione o una falsa pista, creata per alimentare il mistero. D'altra parte, la presenza di Murphy come produttore potrebbe suggerire che il suo ruolo evolverà in modo significativo nei film successivi, con il personaggio di Jim che potrebbe avere un ritorno non proprio come ce lo aspettavamo.

Il futuro della trilogia: due sequel già in programma

Il ritorno di 28 giorni dopo non si limita al primo capitolo. Sono già in programma due sequel che continueranno la storia, tra cui 28 anni dopo: Il tempio di ossa, diretto da Nia Da Costa. Con l'ambientazione che promette di esplorare nuovi scenari post-apocalittici e approfondire ulteriormente il misterioso virus che trasforma gli esseri umani in infetti, le aspettative sono altissime per l'intera trilogia.

Quando uscirà 28 anni dopo in Italia?

Per i fan italiani, la domanda principale è: quando arriverà 28 anni dopo nelle sale? Al momento, non c'è ancora una data ufficiale, ma le prime informazioni indicano un'uscita internazionale nel 2025, con il film che potrebbe essere disponibile anche in streaming poco dopo. Per ora, la suspense continua a crescere mentre il mistero del ritorno di Murphy e della nuova trilogia si svela lentamente.