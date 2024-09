Megalopolis: Il controverso film di Francis Ford Coppola arriva nelle sale dal 16 Ottobre 2024

Dopo quarant’anni di preparazione e un investimento personale di oltre 120 milioni di dollari, Megalopolis, il tanto atteso progetto di Francis Ford Coppola, arriva finalmente nelle sale, ma la sua ambizione monumentale si sgretola sotto il peso di una trama incoerente e scelte creative discutibili. Da un regista che ha dato vita a capolavori come Il Padrino e Apocalypse Now, ci si aspettava un’altra pietra miliare del cinema. Eppure, Megalopolis si rivela essere un esperimento che, pur puntando alle stelle, finisce per cadere rovinosamente.

Un'idea grandiosa che perde di senso

Megapolis racconta la storia di Cesar Catilina (interpretato da Adam Driver), un architetto visionario che sogna di trasformare la città di New Rome in una metropoli utopica, costruita con un materiale rivoluzionario chiamato Megalon e capace di cambiare il futuro. Tuttavia, Cesar si scontra con il sindaco corrotto Franklyn Cicero (Giancarlo Esposito), la cui visione egoistica è quella di mantenere lo status quo per arricchirsi ulteriormente. Questo scontro di visioni è il cuore del film, ma viene annegato in un racconto frammentario e disorientante che sembra più un collage di idee scollegate che una narrazione coesa.

Ciò che rende Megalopolis particolarmente difficile da digerire è l’eccesso di simbolismo e riferimenti filosofici che non riescono a essere pienamente sviluppati. Coppola mescola riflessioni su Roma antica, capitalismo e potere, ma il risultato è un film che fatica a far emergere un messaggio chiaro. L'ambizione di riflettere sull'attualità americana attraverso l'antico impero romano poteva essere affascinante, ma l'esecuzione lascia molto a desiderare.

Il dilemma di Cesar: visionario o egotista?

Cesar è presentato come un genio incompreso, un uomo capace di fermare il tempo e immaginare una città che si adatta organicamente ai suoi abitanti. Tuttavia, la sua visione lo porta a fare scelte estreme, come distruggere intere parti di New Rome per realizzare il suo sogno utopico. Questa capacità di fermare il tempo, però, sembra più un espediente narrativo che una vera risorsa per lo sviluppo della trama, lasciando lo spettatore confuso sul suo reale significato.

Il personaggio di Cesar può essere interpretato come un alter ego dello stesso Coppola, un sognatore idealista che mette in gioco tutto per la sua visione artistica. Ma proprio come il regista, anche Cesar sembra troppo distaccato dalle realtà del mondo che lo circonda, incapace di comprendere le conseguenze delle sue azioni sulla gente comune. Questo solleva una domanda interessante: fino a che punto un sogno artistico può giustificare il sacrificio della realtà?

Performance sbilanciate e direzione confusa

Uno degli aspetti più frustranti di Megalopolis è l'incoerenza nelle performance del cast. Adam Driver e Aubrey Plaza, nei rispettivi ruoli di Cesar e Wow Platinum, si impegnano al massimo, ma la sceneggiatura non offre loro abbastanza materiale per brillare veramente. Giancarlo Esposito, nel ruolo del sindaco Cicero, sembra una caricatura, mentre Nathalie Emmanuel, nel ruolo di Julia Cicero, la figlia del sindaco, manca di profondità emotiva, rendendo difficile il coinvolgimento del pubblico nella sua storia.

Shia LaBeouf, nel ruolo del cugino folle di Cesar, Clodio, è forse il più strano e fuori luogo, con una performance che passa dal comico all’assurdo, quasi come se fosse in un film diverso. Questo contribuisce alla sensazione generale di disconnessione tra i vari elementi del film.

Visivamente grandioso, ma vuoto

Se c'è un aspetto in cui Megalopolis colpisce, è sicuramente il suo aspetto visivo. Coppola e il suo team di produzione hanno creato un mondo ricco di colori opulenti e costumi stravaganti, che richiamano un’epoca romana futuristica. Tuttavia, tutta questa bellezza estetica non riesce a compensare la mancanza di sostanza narrativa. È come se il film fosse più interessato a essere guardato che a essere compreso.

Le scene ambientate nei quartieri ricchi di New Rome sono immerse in un lusso decadente, ma le sequenze che dovrebbero rappresentare la vita della gente comune sono stranamente vuote. Questo fa sì che il film sembri concentrato esclusivamente sui potenti, dimenticando di raccontare la storia delle persone che subiscono le loro decisioni.

Data di uscita in Italia

Per gli appassionati di cinema in Italia, l'attesa per vedere Megalopolis sta per finire. La uscita di Megalopolis in Italia è prevista per il 16 ottobre 2024. Si prevede che susciterà opinioni contrastanti, proprio come è già accaduto negli Stati Uniti e in altre parti del mondo. Con un'aspettativa così alta, Megalopolis sarà senza dubbio al centro delle discussioni nelle recensioni cinematografiche italiane.

Una riflessione personale su Coppola e il suo Cinema

Nonostante tutti i suoi difetti, Megalopolis è chiaramente un lavoro molto personale per Coppola. È il film di un regista che non ha più nulla da dimostrare a Hollywood, ma che è ancora disposto a rischiare tutto per realizzare la sua visione. In questo senso, c'è qualcosa di ammirabile nella sua audacia. Megalopolis potrebbe non essere un capolavoro, ma è un promemoria del fatto che il cinema, nelle mani di un visionario, può ancora essere un’arte senza compromessi.

Coppola ha dichiarato che spera che il pubblico apprezzi Megalopolis nel tempo, proprio come è successo con Apocalypse Now. Ma la verità è che, mentre quel film affrontava il caos della guerra con una chiarezza devastante, Megalopolis è un’opera che si perde nei suoi stessi sogni.

Conclusione

In definitiva, Megalopolis è un film che divide. Alcuni spettatori potrebbero apprezzarne l'audacia e l’ambizione, mentre altri lo troveranno un esercizio di vanità autoreferenziale. Tuttavia, non si può negare che, nel bene o nel male, Coppola ha creato un’opera che sfida le convenzioni del cinema moderno.

Per chiunque sia interessato al lavoro di Francis Ford Coppola, Megalopolis resta una visione obbligata, se non altro per vedere dove il regista è disposto a spingersi, anche a costo di fallire.